國務院成立第二屆全球交通大會組委會　劉鶴為主任王毅當副主任

中國政府網周三（30日）發布《國務院辦公廳關於成立第二屆聯合國全球可持續交通大會組委會的通知》，組委會主任由國務院副總理劉鶴擔任，第一副主任則外交部部長王毅。

第二屆聯合國全球可持續交通大會將於2020年5月在北京舉行，主題是「可持續的交通，可持續的發展」。大會屆時將聚焦全球經濟增長、第四次產業革命、促進互聯互通、應對氣候變化等議題，並會邀請相關代表共商推進全球交通運輸體系可持續發展。在6月18日到22日，聯合國工作組已第一次來華考察大會的籌備情況，達成初步共識。

首屆聯合國全球可持續交通大會於2016年在土庫曼舉行。（資料圖片）

據該份通知，劉鶴是組委會的主任，第一副主任是國務委員兼外交部部長王毅，至於四位執行副主任則分別是交通運輸部部長李小鵬、北京市市長陳吉寧、國務院副秘書長陸俊華及外交部副部長馬朝旭。

組委會委員則有23位，分別來自中宣部、國家發改委、科技部、工信部、公安部、財政部、自然資源部、生態環境部、住房城鄉建設部、交通運輸部、農業農村部、文化和旅遊部、國資委等。

組委會的主要職責是負責大會籌辦過程中的組織領導工作；審議大會總體方案和實施方案；協調解決籌辦過程中的重大事項；指導中央和國家機關有關部門、地方人民政府做好大會籌備工作；代表中國政府邀請各國政府和國際組織參會；完成黨中央、國務院交辦的其他事項。重大事項按程序報批。