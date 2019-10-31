印度將部分中國領土劃入「直轄區」　中國外交部：非法無效

印度政府於10月31日正式實施《查謨一克什米爾重組法》，成立「查謨一克什米爾中央直轄區」和「拉達克中央直轄區」，分別在斯利那加和列城舉行兩區邦長就職儀式。 對此，中國外交部在10月31日表示，此舉是非法的、無效的。

中國外交部10月31日舉行了新聞發布會。在會上，有記者就此發問，對此，發言人耿爽表示，「印度政府正式宣布成立的所謂『查謨和克什米爾中央直轄區』和『拉達克中央直轄區』，將部分中國領土劃入印行政管轄範圍，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

印度政府宣布要實施《查謨一克什米爾重組法》後，查謨和克什米爾邦發生多起遊行。（網絡圖片）

耿爽說：「印方通過單方面修改國內法律和行政區劃的方式，挑戰中國主權權益。這一做法是非法、無效的，不會改變有關地區在中國實際控制下的事實，不會產生任何效力。中方敦促印方切實尊重中方領土主權，恪守雙方達成的有關協定，以實際行動維護中印邊境地區的和平與安寧，為兩國妥善解決邊界問題創造有利條件。」

耿爽強調，「中方在克什米爾問題上的立場是一貫和明確的。這一問題是歷史遺留下來的爭議，應當根據《聯合國憲章》、相關安理會決議以及雙邊協定，以和平方式妥善解決。有關方面應通過對話協商解決有關爭議，維護地區和平穩定。」

印度政府8月5日正式宣布，廢除「憲法第370條款」，取消查謨和克什米爾邦（即印控克什米爾）的自治特權，並將查謨和克什米爾邦重組，分為兩部分——新建立一個擁有地方立法機構的「查謨與克什米爾直轄區」，和一個沒有地方立法機構的「拉達克直轄區」。

印度重組該地區，建立「拉達克直轄區」的決定也牽涉到了中國。

中國外交部8月6日發表聲明說，中方一直反對印方將中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍。這一立場是堅定的、一貫的，從無任何改變。近日印方以單方面修改國內法律的形式，繼續損害中方的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力。

中國外交部強調，「敦促印方在邊界問題上謹言慎行，嚴格遵守雙方達成的相關協定，避免採取導致邊界問題進一步複雜化的舉動。」