美正籌劃在亞太部署中程導彈　中國國防部：絕不會聽之任之

早前美國方面表示，會將新型的中程導彈部署在亞太地區。 中國國防部今天（31日）舉行例行記者會，中國國防部新聞發言人吳謙對此表示，如果美國一意孤行，中方絕不會聽之任之。

吳謙表示，中方堅決反對美方在亞太部署陸基中導。如美一意孤行，將嚴重損害地區國家安全利益，危害地區和平穩定，中方絕不會聽之任之。希望有關國家本着負責任的態度，慎重行事，避免採取錯誤舉動。

國防部新聞發言人吳謙。（資料圖片）

美國於8月2日正式退出《中導條約》，隨後美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在8月3日表示，美國將不受條約約束研發中程導彈，並會將新型的中程導彈部署在亞太地區。

中國外交部新聞發言人華春瑩在8月5日表態稱，中方絕不會坐視自身利益受損，更不容許任何國家在中國「家門口」滋事，將採取一切必要措施，堅定捍衛國家安全利益；希望美方慎重行事，不要採取造成緊張局勢升級、有損於國際和地區和平的舉動。

中國外交部軍控司司長傅聰10月16日也再次強調，「如美執意在亞太地區部署陸基中導，算是在中國家門口挑釁，中方將不得不採取必要的反制措施。」

不過，據日本《朝日新聞》10月22日消息稱，一位美國高級代表18日抵達日本，會見日本防衛省和外務省代表及日本國家安全保障會議代表。議程上有關於部署新導彈的問題。