外交部確認中美貿易談判進展順利　雙方將按原計劃推進各項工作

中美貿易談判波折不斷，在今天（31日）外交部例行記者會上，有記者問及中美商貿問題，外交部發言人耿爽表示，目前磋商工作進展順利，雙方將會按原計劃推進磋商中的各項工作。

耿爽指出，10月10日至11日，雙方舉行了第13輪中美經貿高級別磋商，25日雙方牽頭人進行通話，雙方牽頭人還將於11月1日再次通話。

APEC峰會的取消衝擊了中美談判進程，中美原本想借着這個舞台簽署協議。（VCG）

據悉，中美兩國元首原計劃於11月16日至17日亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行首腦會談。但10月30日，智利突然宣布取消APEC領導人非正式會議及12月舉行的聯合國氣候變化大會，外界擔憂中美簽署協議進程受到影響。

不過，智利放棄舉辦APEC峰會雖然會影響到中美談判進程，但有媒體和學者認為未必是壞事。

消息人士指出APEC峰會取消使得局勢尷尬，但是不會影響中美貿易談判取得的進展。（資料圖片）

據英國路透社10月30日報道，美國政府一名官員表示，美國和中國之間的臨時貿易協議可能無法如預期的於11月在智利簽署，但這並不意味着協議破裂。

美國《政治報》網站10月30日報道稱，一名熟悉談判內幕的消息人士說，APEC峰會取消使得局勢尷尬，但是不會影響取得的進展。這位消息人士還說：「我們只要找到其他某個地方就行，可以籤協議的合適的地方。

《南華早報》10月31日報道稱，中國政府的顧問時殷弘說，APEC峰會取消或許能夠給予中美談判代表更多的時間來敲定一份更好的協議，他還說，即便是完成一個部分協議的文本，現在的議程也都是非常緊的。「APEC峰會取消未必是一件壞事。」