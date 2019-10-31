堅持一國兩制　建立健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制

10月31日，中國官方發布「中國共產黨第十九屆中央委員會第四次全體會議公報」。在詳述了中國國家制度的十三大優勢、社會主義發展目標等議題的同時，公報還就備受外界關注的「一國兩制」議題，指出要堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進祖國和平統一。

公報指出要建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。（視覺中國）

公報稱：「一國兩制」是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉。必須嚴格依照憲法和基本法對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。

近來，一國兩制問題頻被外界關注。10月1日，中國大陸在北京舉行「建政70周年」慶祝大會，習近平發表講話時談到台港澳，他說，「前進征程上，我們要堅持和平統一、一國兩制的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」

9月25日，在美國紐約訪問的中國國務委員兼外交部長王毅，在一個晚餐會上發表演，指「一國兩制」在香港取得巨大成功，是任何人都無法否定的事實。