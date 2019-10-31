解放軍戰機突發故障墜毀3名飛行員犧牲　國防部透露細節

針對近日解放軍某機組墜機，3名飛行員犧牲的報道，中國國防部新聞發言人吳謙今天（31日）透露了諸多幕後細節。

吳謙表示，「10月11日，駐湖南陸軍某部按計劃組織夜間飛行訓練，機長龔大川、副駕駛羅偉、空中機械師温偉彬所在機組，在飛行至湖南省懷化市某地，飛機突發機械故障墜毀，機組3人壯烈犧牲。」

+ 5 + 4 + 3

吳謙說：「我們對戰友犧牲表示沉痛哀悼，對烈士家屬表示誠摯慰問。每次聽到戰友犧牲的消息，總是令我心痛不已。英雄已逝，精神長存，對於千千萬萬為了人民利益而壯烈犧牲的烈士，共和國不會忘記。」

+ 4 + 3 + 2

另據媒體報道，自2019年以來，解放軍已有多架軍機墜毀，造成不小的人員傷亡。

5月31日，疑似天津薊縣殲-10A戰機墜毀，但軍方至今未能證實。

5月19日，解放軍空軍一架殲轟-7A戰鬥轟炸機墜毀，造成兩名飛行員受傷。

5月17日，解放軍陸航部隊一名特級飛行員查顯偉在駕駛直-10武裝直升機時突發意外而死亡。 5月13日，解放軍陸航部隊「921721」機組駕駛的米-17系列直升機在秦嶺上空墜毀，造成6人死亡，分別為陳怡、房浩、陳燕林、燕鵬、雷鵬、張星星。

3月12日，解放軍海軍殲轟-7A戰鬥轟炸機墜毀，兩名飛行員喪生。