美軍官員稱中國高科技已超美　國防部：別想捧殺中國

美國國防部主管科技創新的一位官員近日表示，中國在許多高科技領域已經趕上甚至超越了美國，並將對美國的國防產生影響，因此美國應該採取積極措施限制技術轉讓到中國。 對此，中國國防部新聞發言人吳謙10月31日回應稱，在一些高科技領域中國的確取得進步，但是在看待自身發展程度這個問題上，中方的頭腦是清醒的， 希望美方一些人不必妄自菲薄，但也別想捧殺中國。

吳謙在記者會上還強調，在高新技術領域，中國始終堅持獨立自主、自力更生、自主創新的原則，中國的發展壯大是任何人或勢力遏制不了的。

吳謙表示，美方一些人不必妄自菲薄，但也別想捧殺中國。（國防部網站）

據悉，在華盛頓智庫戰略與研究中心（Center for Strategic and International Studies）於10月29日舉行的一場關於如何管控對中國的技術轉讓研討會上，美國防部創新實驗小組主任邁克爾·布朗（Michael Brown）稱，中國在超高音速和人臉識別等高科技領域已經超越了美國。他還說，美國應該採取積極措施限制技術轉讓到中國。

根據美國之音的報道，布朗當日表示，「中國在一些科技領域已經在領先了。在超高音速領域，美國在扮演趕超者的角色；在人工智能領域的人臉識別方面，中國已經領先；在量子科學方面，中國在2016年發射了自己的第一個量子通訊衛星墨子；在5G領域，可以看看華為的一些動作；基因工程方面，因為美中之間沒有數據互享，也因為我們使用中國的基因測序設備，他們比我們擁有更多美國人口的基因測序資料；在太空領域方面，中國2018年向太空發生了更多的衛星。」

美國防部創新實驗小組主任邁克爾·布朗（Michael Brown）。（影片截圖）

他說，未來美中競爭的根本就是科技的競爭。中國2015年提出了「中國製造2025」戰略，上述幾個領域都包括在中國製造2025計劃內。

在中美貿易戰邊打邊談的背景下，美國也對限制科技交流的行為愈演愈烈，並對華人學者和留學生展開嚴格審查，美國政府還多次指控北京盜竊技術。

在北京，外交部發言人耿爽曾表示，中國希望美方以開放包容的心態看待其他國家的科技發展與進步。不能只允許自己發展，容不得別人進步。中國的科技發展成就，一不靠偷，二不靠搶，而是包括廣大科技工作者在內的全體中國人靠智慧和汗水奮鬥出來的。

（綜合報道）