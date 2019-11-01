【嚴控「翻牆」】為近3萬人提供VPN牟利　杭州淘寶店主遭逮捕

內地一直嚴控「翻牆」（使用VPN瀏覽境外網絡）。近日就有一名杭州淘寶店主，因提供VPN服務而遭到逮捕。

內外承壓下，內地互聯網審查體系生變。（VCG）

浙江杭州拱墅區檢察院微信公眾號「拱墅檢察」10月31日發布消息稱，拱墅區檢察院於10月30日，以涉嫌提供侵入、非法控制計算機信息系統程序、工具罪，依法對犯罪嫌疑人朱某某批准逮捕。

據報道，今年4月至9月期間，易創（濟寧）網絡科技有限責任公司法人代表朱某某夥同劉某（另案處理）等人通過「全球服務商貿」「遊戲淘卡聯盟」等淘寶店鋪，以租用境外服務器架設VPN，倒賣VPN地址鏈接等形式，為不特定人群提供「翻牆」服務。

經初步查證，朱某某等人為2.9萬人提供「翻牆」服務4萬餘次，涉案金額120餘萬元（人民幣．下同）。

內地官方嚴控網絡，在俗稱「網絡長城」的防火牆下，諸如Facebook、Twitter、YouTube等的多個外國網站受到封鎖，但有網民會以「翻牆」的方式瀏覽這些網站。（資料圖片）

由於Google等軟件在中國遭到屏蔽，一些用戶通過VPN「翻牆」使用。中國執法部門管制網絡以前是從技術上封鎖IP，現在已經開始從法律上執行。內地《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》指出，「計算機信息網絡直接進行國際聯網，必須使用郵電部國家公用電信網提供的國際出入口信道。任何單位和個人不得自行建立或者使用其他信道進行國際聯網」。公安機關可對違反此規定的人給予警告，並處以最高15,000元的罰款。

2017年1月22日，中國工業和信息化部公布了《關於清理規範互聯網網絡接入服務市場的通知》決定從當日起至2018年3月31日，在中國全境範圍內清查網絡基礎設施和IP地址、寬帶等網絡接入資源。

此前，已經有大批內用戶反應無法正常使用境外VPN。但在微博上，仍有不少微博用戶刊登和傳播提供「低價穩定」VPN服務的消息。

環時總編胡錫進曾抱怨「翻牆」難 。（網上圖片）

《環球時報》主編胡錫進9月曾在微博發文抱怨「上外網極其困難」。但僅兩個小時後，這條「態度誠懇」的「諫言帖」就已被刪掉了。胡錫進發表的微博稱，「國慶節快到了，上外網極其困難，連《環球時報》的工作都受了影響，我個人覺得這有些過了。在此提點意見，希望得到傾聽。」

胡錫進在微博中還說，「走群眾路線，相信群眾很重要，我們人民群眾的絕大多數人都愛國愛黨，有強大的政治分辨能力，立場堅定。這個國家並不脆弱。建議還是要在我們的社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於中國輿論場的強大和成熟，有益於科學研究和對外溝通，有益中國國家利益。」

（綜合報道）