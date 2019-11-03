【11.2集會】灣仔新華社遭破壞　多家官媒狠批：必須嚴懲決不手軟

香港反對《逃犯條例》示威衝突持續。周六（2日）下午有激進示威者「快閃」破壞位於灣仔的中國官方新聞機構《新華通訊社》（新華社）香港分社，地下玻璃外牆全破壞，大堂遭縱火。 《人民日報》等多家官媒就事件發表評論，直指「衝擊文明底線」，強調必須嚴懲，決不手軟。

新華社玻璃被破壞，被淋紅油。（鄭翠碧攝）

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《人民日報》文章稱，對新聞機構的暴力犯罪行為，是世界上任何一個國家都不會容忍的。衝擊內地駐港新聞機構，是對香港保障新聞自由有關法律的肆意踐踏，是對文明底線、公序良俗的嚴重挑釁，也是對香港同胞愛國情懷的惡意攻擊，必須受到法律的嚴懲，必然遭到道義的聲討。

文章又指，面對窮凶極惡的極端暴力行為，沉默啞忍只會助長暴徒的氣焰，又籲「所有關心愛護香港的市民、所有公正無私的新聞工作者，都應當站出來以堅定的信心和意志，堅決支持香港警方止暴制亂，對暴力犯罪毫不手軟、絕不姑息，將暴徒繩之以法，對暴力違法行徑追究到底，才能挽救香港、守護香港家園。」

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《央視》：製造「黑色恐怖」

另一官媒《央視》則指，縱火破壞的行徑，是對國家新聞機構的嚴重挑釁，是對香港保障新聞自由有關法律的肆意踐踏，而其目的不過是想在媒體界製造「黑色恐怖」，企圖一手遮天。「對這種性質嚴重影響惡劣的犯罪行為，必須進行強烈的譴責！」

《央視》又稱，堅決支持香港警方和司法機構果斷執法、嚴正司法，將這些違法犯罪分子繩之以法。確保新聞工作機構和新聞工作者一個正常的、安全的、穩定的工作環境。

新華社強烈譴責暴徒火燒辦公大樓。（新華社TWITTER）

另據早前報道，《新華社》稱對「暴徒的野蠻行徑」表示極大憤慨，予以強烈譴責，希望香港警方嚴肅調查這一事件，並強調「黑衣暴徒的行徑再次表明，『止暴制亂、恢復秩序』是香港當前最重要、最緊迫的任務」，「我們堅決支持特區政府和警方依法止暴制亂。我們也相信，這一違法行徑必將受到香港社會各界的譴責。」

官媒《環球時報》則指，雖然事件未有造成人員傷亡，「但這仍然是赤裸裸的、性質極其惡劣的暴力犯罪行為，是對香港法治的又一次踐踏」。《環球時報》呼籲香港執法部門盡快將「暴徒」繩之以法，又斥「暴徒」帶有明顯的政治意圖，用心「非常險惡」，「新華社帶有象徵性意義，暴徒們破壞新華社既是對香港法治的挑釁，也是對中央和內地的挑釁」。