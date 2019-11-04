華為5G建設中東布局　任正非：不受美國制裁任何影響

11月4日（周一），華為心聲社區發布總裁任正非接受中東及非洲等地媒體採訪紀要。針對美國制裁華為的意圖，任正非表示，華為沒有犯什麼過錯，美國制裁應該是政治目的。

該紀要顯示，任正非受訪的時間為10月20日。採訪開始前，任正非談到，自己去過非常多的阿拉伯地區，幾乎走遍了中東北非的所有國家，「我們讚歎先人絲綢之路的偉大，連接了中亞文明，我認為我們今天還要繼承發揚，絲綢之路要從駱駝走向5G，走向高鐵，促進這兩個經濟板塊的騰飛。」

自孟晚舟被捕後，任正非頻繁現身透露華為發展現狀以及規劃。（美聯社）

任正非表示，「由於美國缺少最先進的通訊技術，我們希望加強和美國公司的合作。如果我們能夠幫助美國公司在通信上趕上來，有利於平衡世界矛盾。」任正非稱，「美國僅僅是制裁華為，華為也僅僅是在通訊領域領先美國公司，我們不是所有都行，僅僅是5G比美國強，」他又說，「在AI、雲、智能計算這些領域，目前我們與美國公司相比還有一些差距。」

他還拿沙地石油行業舉例，「石油是會枯竭的，貨幣是會貶值的，把石油美元轉向提高教育與文化水平，提高科技創新能力，投資到數字財富，才是永保青春的辦法。」

任：願與阿聯酋簽訂「無後門」協議

在談到老生常談的華為5G安全問題時，任正非表示，數字技術財富實際上是全球化的，我們要尊重阿聯酋數字主權，這種數字主權保障了阿聯酋國家的信息安全。現在華為在與全世界國家討論簽訂「無後門」協議，我們也可以與阿聯酋簽訂「無後門」協議。

「我們在5G基站、傳送網、核心網……中，完全不依賴美國零部件，不會受美國制裁任何影響，所以保障阿聯酋的5G供應沒有問題，而且我們會持續進步、持續創新。」任正非表示，對於和阿聯酋政府簽訂「無後門協定」，隨時隨地都願意簽。

事實上，雖然美國政府一再聲稱華為設備可能存在安全漏洞，但似乎收效甚微。梳理可見，截至2019年9月，已有來自阿聯酋、沙地阿拉伯、科威特、阿曼和巴林等中東國家的11家電信公司與華為簽署了5G技術協議。華為公關部門副總裁喬‧凱利2019年9月表示，「截至目前，我們在中東地區的業務規模依然強勁增長。中東地區受到的影響遠不如世界其他地區大，美國的威逼利誘對當地消費者或企業的作用微乎其微。」