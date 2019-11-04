【多圖】上海進博會還未開幕　首件進館展品已獲預定

第二屆中國國際進口博覽會將於11月5日至10日在上海舉行。在開幕前，首件進館展品意大利法拉帝FSD195型高速巡邏艇備受關注，已有公司表明了採購意向。

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據澎湃新聞今天（4日）報道，意大利法拉帝FSD195型高速巡邏艇首次離開歐洲來到亞洲，並作為本屆進博會首件進館展品進行布展。

11月3日下午，這件20米長、5米寬、6.8米高、身披灰白色迷彩服的龐然大物已經布展完畢，法拉帝集團參展方特地提前開放了登船參觀，令這艘亞洲首秀的公務艇揭開了面紗。

從後艙登上甲板，首先進入的是高速巡邏艇的駕駛艙，前排一共3個駕駛座位，主駕駛台左右兩側各有1個副駕駛台，後面配了3個工作人員座椅以及3個摺疊座椅，駕駛艙一共可坐9人。

法拉帝集團上海代表處首席代表陳鋼表示，駕駛艙座椅採用碳纖維和鈦金屬，具有高科技含量，可以輕鬆控制前後左右的位置和移動，還可以上下升降調節座椅高度。中間的主駕駛台，通過兩邊的把手對船加以控制，右邊是控制前進和倒退，左邊的三個操縱桿是控制船的轉向和運動。左邊副駕駛台負責看雷達、海圖和儀表，右邊副駕駛台主要是控制通訊和夜成像儀。

駕駛艙下面一層一共設置了4個上下鋪，可睡8人。其中，前艙有2個上下鋪，根據船頭形狀和人性化角度，上下鋪錯開，可以讓下鋪的人也能享受到照明和寬闊的視野。床鋪前方有個逃生艙，遇到緊急情況時可由扶梯快速上到上層甲板。公共區域的會議桌可以當餐桌，需要時可以擴大一倍面積，平時可以節省空間。

穿過會議室，就是巡邏艇的心臟部位——機艙，兩台1900馬力的MAN發動機就位於這裏，中間和兩邊有3個油箱，可儲油5000多升。

陳鋼表示，這麼強大的一套推進系統，可以幫助這個20米長的龐然大物達到55節的速度，巡航速度可以達到35節至40節，加滿5000升油可以在15個小時內以35節的巡航速度行駛525海里，相當於可從上海一路到達廈門海域。

據瞭解，由於這艘巡邏艇在展館內展出時需要安放在支架上才能保持平穩，但支架的承重量有限，因此每次最多隻能容許5人登船參觀，因此進博會期間每天可接待的訪客是有限的。

儘管如此，這條首次來到亞洲的「意大利製造」已經引起外界的高度關注，僅僅在11月3日下午，就有中國國家海關總署高層、上海海關等方面的人士前來參觀。

陳鋼透露，有一家上海的集團公司已經清楚表明了採購意向，並有意在本屆進博會期間簽署購艇協議。

除此之外，本屆進博會智能及高端裝備展區的室內展覽面積為6.6萬平方米，與首屆展會基本持平，但本屆展會增加了室外展區，用於展示工程機械、農業機械等展品。

據瞭解，除了新增AR/VR（增強現實和虛擬現實）、養老、高端消費品等題材，增設室外展場，還將設立戶外「無人駕駛」區，提升參會人員現場體驗感。

即將亮相裝備展區的展品包括高端機床，以及能夠媲美甚至超越首屆「金牛座」龍門銑的設備等。

另外，在航空航天展區除波音等航空巨頭繼續參展外，龐巴迪等公司也將加入。