傳達四中全會精神　趙克志強調「公安姓黨」

中國公安部分別於11月1日、2日召開公安部黨委會議，以及部直屬機關傳達學習中共四中全會精神幹部大會，公安部部長趙克志在大會上作出中國公安姓黨的指示。

趙克志近日強調，要牢牢把握「公安姓黨」的根本政治屬性，毫不動搖地堅持黨對公安工作的絕對領導，堅決捍衛黨的執政安全和中國社會主義制度安全。

據《新京報》報道稱，趙克志在大會表示，要緊緊圍繞堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總目標，下大功夫強政治、強改革、強素質、強作風，着力提升公安機關維護國家政治安全和社會穩定的能力水準。

趙克志曾多次在會議中強調「公安姓黨」的政治理念。（VCG）

據趙克志要求，要創新完善打擊犯罪新機制新手段，加強公共安全隱患排查整治，着力提升社會治安立體化、法治化、專業化、智慧化水準，努力使人民群眾安全感更加充實、更有保障、更可持續。

其實這並非中國公安部第一次強調「公安姓黨」。

中國政府於2019年5月8日至9日召開了第二十一次「全國公安工作會議」。這次會議的召開其實正是契入中共治國理政進展到特定階段的時間節點，具有標誌性意義。

直接的說，中國第五個現代化遲遲未能實現之弊，首在公安。公安之弊，首在思維和手法的落後。公安系統可能是日常和中國民眾打交道最為廣泛的部門。公安系統現代化與否，直接影響中國民眾對於習近平時代中國現代化的印象與觀感。

公安、法院、檢察院作為中國政法系統的三大組織，其職責範圍覆蓋中國民眾生活的方方面面，從戶籍管理、社會治安到司法公正，無不關涉基層民眾最切身的生活感受。這也就使得公檢系統對權力的運用成為基層民眾對中國政府認同感最直觀的判斷來源。

公安系統可能是日常和民眾打交道最為廣泛的部門。（中新社）

正如中國國家副主席王岐山2017年在參加北京人大代表團全體會議時所說，在中國歷史傳統中，「政府」歷來是廣義的，承擔着無限責任。「黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關以及法院和檢察院，在廣大群眾眼裏都是政府。」所以，在中國人眼中，公安往往就代表中國政府，公安警員工作方式親民、思維現代化，民眾就認為政府親民、現代化；公安警員工作方式粗暴、思維落後，民眾就認為政府粗暴、落後。

更何況，在許多中國民眾眼中，某些公安人員已經是「半個黑社會」。無論是公安權力的濫用帶來的警民衝突還是為黑惡勢力充當「保護傘」給基層民眾帶來的生活秩序混亂，中國公檢系統在基層積弊已久。

2012年之後，習近平曾多次表達了對該系統的不滿，要求政法系統工作人員和幹警「不要去行使依法不該由自己行使的權力，更不能以言代法、以權壓法、徇私枉法」。這是因為，政法系統的傳統行事思維和方式方法，不僅對依法治國構成了衝擊，更無法和建制社會下執政黨對政法機關，特別是公安機關的要求相匹配。

多維新聞曾在《一場姍姍來遲的「改革宣誓」 中國公安系統自我革命開場》一文中指出，對於一個人，一個系統乃至一個國家而言，最難改變的就是性格、文化和行為方式。中國公安系統同樣存在路徑依賴的問題——「舊的，傳統的行為和思維模式似乎仍然有效，為什麼要『刀刃內向』的自我變革？」習近平要做的改革，就是打破這種依賴，這並非從理論上闡明「維權和維穩的關係」就能改變的，而必須激發中國公安系統改革的內部動力。