【再教育營】美國《反恐報告》指責新疆問題　外交部：閉目塞聽

中國政府在新疆設置「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」），被指用以關押維吾爾族、哈薩克族等少數民族穆斯林民眾，在國際上引起廣泛批評。 近日，美國務院發布《反恐報告》再就新疆問題指責中方，中國外交部回應稱其「閉目塞聽」，做法卑劣。

在11月4日（周一）的外交部例行記者會上，有記者提問，美國國務院11月1日（上周五）發布《2018年國別反恐報告》稱，中國在新疆以反恐和打擊極端主義為名，壓迫維吾爾等穆斯林少數民族，指責中方反恐行動缺乏透明度。

外交部發言人耿爽回應稱，新疆是中國反恐、去極端化鬥爭的主戰場。1990年至2016年底，新疆發生了數千宗暴恐活動，造成大量無辜人員傷亡和財產損失。在此形勢下，新疆依法採取反恐和去極端化舉措，不僅符合中國法律，也符合國際上提倡的共同理念。事實證明，有關舉措取得良好成效，受到新疆各族人民歡迎和支持。

據耿爽介紹，過去3年中，新疆沒有發生一宗暴恐案件，各族人民生命權、健康權、發展權等基本權利得到了有力保障。2018年底以來，50多批外國代表團、上千人參訪新疆紛紛稱讚新疆反恐和去極端化工作值得學習借鑑。

同時，耿爽指出，美方不僅對上述事實閉目塞聽，而且借所謂「反恐報告」誣衊攻擊新疆的反恐努力。這一卑劣做法，必將為國際社會有識之士所不恥。中方要求美方立即摒棄在反恐問題上的「雙重標準」，停止借涉疆問題干涉中國內政。

本年3月，美國國務卿蓬佩奧會見曾被關押在「再教育營」的維族人士，並在Twitter上表示「中國必須釋放所有遭任意拘留的人，停止打壓」。（蓬佩奧Twitter）

此前8月16日，國務院新聞辦公室發表《新疆的職業技能教育培訓工作》白皮書，指新疆開展教培工作，目的在於從源頭上消滅恐怖主義。 白皮書指出，新疆開展教培工作，有效消除了恐怖主義、宗教極端主義滋生蔓延的土壤和條件，不僅使新疆實現了社會穩定，也有力維護了地區安全和穩定。 白皮書稱，這一做法完全符合國際社會反恐、去極端化的基本精神和基本原則。

在更早前的3月，中國官方還發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，當時國際上「再教育營」的爭論激烈，中國通過邀請駐華外國使節訪問新疆，公布新疆更多信息，發布白皮書等闡述中國立場。