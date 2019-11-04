歐盟稱中國改革開放存在承諾疲勞　外交部：中方一向言必信行必果

中國外交部發言人耿爽今天（4日）舉行例行記者會，有記者提問，歐盟駐華代表團11月1日發表聲明稱，歐盟歡迎進口博覽會為歐盟國家以及歐盟企業帶來的新商機，歐盟歡迎中方關於堅持改革開放的承諾，但也存在承諾疲勞的風險。

對此，耿爽回應稱，中方注意到了歐盟駐華代表團的有關聲明，也注意到聲明指出，去年參加首屆進口博覽會的歐盟企業普遍反應參展使他們增加了銷售額，找到了新客戶，這是一個非常令人振奮的消息。

據中國官方介紹稱，第二屆進博會採購商註冊數已超過50萬。（VCG）

他介紹稱，據瞭解，本屆進口博覽會期間，歐洲國家的參展熱情依然不減，17個國家將參加本屆進博會的國家展，法國、意大利、捷克、希臘均是今年進博會的主賓國，德國、意大利、法國、英國、瑞士參展企業展覽面積位列前十位之內。中方相信這些參展的國家和企業在本屆進博會上一定能夠乘興而來滿意而歸。

耿爽指出，關於中國堅持改革開放的承諾，中方一向言必信行必果。中方會全面有效地落實自己做出的各項承諾，兑現這些承諾既是中方對國際社會、對外國企業負責任的表現， 也是中方自身推動經濟高質量發展，打造對外開放新局面，不斷提高人民生活水平的內在需要。

他表示，進博會的再次召開，展示出中國主動向世界開放市場的重大舉措，不是權宜之計，而是面向世界，面向未來，促進共同發展的長遠考量。所以請歐方放心，中方在履行諾言，兑現承諾方面會不遺餘力，不存在所謂的疲勞的問題。

據中國官方報道顯示，中國國家主席習近平將於11月5日出席第二屆進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相關活動。

進博會是在中美貿易戰爆發的背景下開幕的。鼓勵進口，充分利用市場的優勢是中國經濟結構轉型和二次改革開放的需要，同時，習近平如此重視這一展會，連續兩年出席，也說明進博會是中國向世界展現開放姿態、維護自由貿易和多邊主義的一個平台。

此外，中國國務院副總理韓正10月19日出席在山東青島舉行的跨國公司領導人青島峰會開幕式時強調，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。中國政府願意傾聽跨國公司的聲音，願意讓跨國公司搭乘中國發展的「快車」「便車」，實現自身更好發展。