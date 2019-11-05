印度拒絕加入RCEP協議　印媒：擔心中國佔便宜

由東盟發起，並邀請了中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭、印度等亞洲重要國家參加的自由貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），剛剛傳來一則突發消息，即印度宣布暫時不加入這一協定。

在此前的11月4日晚，東盟10國和中國、日本、印度、韓國、澳洲以及新西蘭16國就RCEP的相關談判進展發佈了一份聯合聲明。聲明指出，RCEP的15個參與國已經完成了協議的文本談判，以及所有市場準入問題，並將於2020年正式簽字。

莫迪拒絕加入加入RCEP，但有分析稱，加入RCEP對印度整體上是有利的，這種情況就猶如中國2001年加入WTO。（Reuters）

聲明指出，印度有重大的懸而未決的問題，這些問題仍然沒有解決。RCEP所有參與國將共同努力，以相互滿意的方式解決這些懸而未決的問題。印度的最終決定將取決於這些問題能否得到滿意的解決方案。

印度憂中國商品湧入

據悉，RCEP共涵蓋16個國家，除了東盟之外，還有中國、印度、澳洲、日本、新西蘭和韓國。它們擁有全球三分之一的GDP和將近一半的人口。一旦達成自貿協議，它將是世界最大的自貿區。2012年以來，有關談判的進展速度明顯放緩，原因是印度等主要國家對大量中國商品的湧入感到不安。印度擔心若按協定開放市場，大量中國商品將湧入，使印度本土商品失去立足之地。

綜合媒體11月5日報道，印度多家媒體報道，以及印度外交部發言人的確認，印度總理莫迪（Narendra Modi）已經宣布，該協定目前的談判內容不利於印度的國家利益，因此印度不會加入這一協定。

根據最先曝出印度這一決定的《印度時報》等媒體的報道，莫迪宣布此事之前，已有來自印度政府高層的內部消息稱，始於2012年的《區域全面經濟夥伴關係協定》，在其最新一輪的協議談判中並沒有顧及印度的一些關鍵顧慮。

「RCEP未能展現出其設立的初衷，我們也不會因此損害印度的核心利益」，一個來自印度政府高層的消息稱。該信源同時告訴《印度時報》，印度的立場是該協議既要務實，也要保護到印度窮人的利益，還要能讓印度的服務業獲利。

但莫迪認為這個協議未能照顧到印度包括農民、商認、工人、消費者以及各行業的利益。因此，在正在泰國曼谷舉行的RCEP第三次領導人會議上，他宣布印度不會加入該協議。

這一消息也得到了其他印度媒體和媒體人的確認。印度外交事務發言人庫瑪爾（Raveesh Kumar）也確認了此事。

另外，《印度時報》介紹說，導致印度對RCEP這一亞洲大型自貿協定牴觸的原因很複雜，比如加入後要對其他15個參與國放開服務業市場，以及要減免對中國進口產品的關税等等。

一位來自《經濟學人》雜誌的編輯還稱，印度很擔心中國會佔印度的便宜，吃掉印度的「早餐」和「午餐」，尤其是在印度的經濟下行和貿易赤字的情況下。

因此，《印度時報》稱，印度官方不希望RCEP的談判被設置期限，印度官員希望可以一直談到印度的利益得到全面保護為止。

多名來自莫迪所在的「印度人民黨」的政客，也已經在他們的個人社交賬號上確認了印度政府不會加入RCEP的消息。有政客更宣稱這是印度在莫迪「強有力」的領導下作出的「歷史性決定」，並稱這體現了莫迪「很在乎」人民的利益。