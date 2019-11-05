公安部內設機構改革　副部長王小洪兼任特勤局局長

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據《人民公安報》4日消息，公安部黨委副書記、常務副部長、北京市公安局局長王小洪兼任公安部特勤局局長。

2018年3月，王小洪擔任中國公安部分管日常工作的副部長，成為該部「二把手」。（VCG）

《人民公安報》報道稱，公安部黨委副書記、常務副部長，特勤局黨委書記、局長王小洪2日主持召開特勤局黨委（擴大）會議，傳達學習中共總書記習近平重要講話和十九屆四中全會精神，研究貫徹落實意見。

據悉，這是公安部內設機構改革後，王小洪首次以「特勤局黨委書記、局長」身份亮相公開報道。

據媒體此前報道，現任公安部特勤局政委為李憲法，曾任中央警衛局副局長、公安部警衛局政委。

公開資料顯示，王小洪是十九屆中央委員，現年62歲（1957年7月生），福建福州人，曾長期在福建公安系統任職，自2016年起一直跨公安部和北京市局任職。

據瞭解，本輪機構改革後，公安部2019年7月首次對外公布內設機構情況。其官網介紹，公安部設有辦公廳、情報指揮、研究室、督察審計、人事訓練、新聞宣傳、經濟犯罪偵查、治安管理、刑事偵查、反恐怖、食品藥品犯罪偵查、特勤、鐵路公安、網絡安全保衛、監所管理、警務保障、交通管理、法制、國際合作、裝備財務、禁毒、科技信息化等局級機構。

其中，特勤、情報指揮、研究室、督察審計、新聞宣傳、食品藥品犯罪偵查、鐵路公安均為重組或新設機構。

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