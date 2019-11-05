印度憂貿易不平衡拒加入RCEP　中國外交部：自貿安排是互利共贏的

東盟10國和中國、日本、印度、韓國、澳洲和新西蘭周一（4日）晚就《區域全面經濟夥伴關係協議》（RCEP）的相關談判進展發布聯合聲明，但印度因擔心大量中國商品湧入印度市場會加劇雙方貿易不平衡，仍然拒絕加入RCEP。 對此，中國外交部發言人耿爽周二（5日）在例行記者會上指出，RCEP是一項區域自貿安排，本質上是互利共贏的，如果簽署並且付諸實施，當然有利於中國商品進入印度市場以及其他參與方的市場；同樣道理，也有利於印度商品進入中國市場和其他參與方的市場，這是雙向的，也是互補的。

中國官媒《環球時報》評論稱，中印經濟合作不會因為印度不簽RCEP而受影響。（資料圖片／新華社）

耿爽指出，中印同為新興大國和發展中大國，擁有27億人口的巨大市場，兩國貿易有很大的潛力可挖。中方無意追求對印度的貿易順差，過去5年，中國從印度的進口額增長了15%。雙方可以進一步拓寬思路，採取綜合性的措施，加強投資、產能、旅遊等領域的合作，將合作蛋糕不斷做大。在兩國合作發展過程中實現兩國經貿關係的平衡、可持續發展。

耿爽重申，RCEP是開放的。中方願本着互諒互讓的精神，與各方一道繼續協商解決與印度談判中面臨的問題。中方歡迎印度儘早加入到協定中來。

聯合聲明指參與國將致力解決印度憂慮

11月4日晚，東盟10國和中國、日本、印度、韓國、澳洲以及新西蘭16國就RCEP的相關談判進展發布一份聯合聲明。聲明指出，RCEP的15個參與國已經完成了協議的文本談判，以及所有市場准入問題，並將於2020年正式簽字。

聲明又指，印度有重大的懸而未決的問題，這些問題仍然沒有解決。RCEP所有參與國將共同努力，以相互滿意的方式解決這些懸而未決的問題。印度的最終決定將取決於這些問題能否得到滿意的解決方案。

據悉，RCEP共涵蓋16個國家，除東盟外，還有中國、印度、澳洲、日本、新西蘭和韓國。它們擁有全球1/3的GDP和將近一半的人口。一旦達成自貿協議，將是世界最大的自貿區。2012年以來，有關談判的進展速度明顯放緩，原因是印度等主要國家對大量中國商品的湧入感到不安。印度擔心若按協定開放市場，大量中國商品將湧入，使印度本土商品失去立足之地。

（綜合報道）