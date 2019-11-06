董事長女兒賄賂讀史丹福大學　山東步長製藥再被揭曾聘公關刪負評

中國裁判文書網近日公布湖北荊州沙市區法院的一份刑事判決書，案情指有多間公關公司提供有償刪帖服務，客戶是內地兩間大型醫藥上市公司，包括有早前捲入美國史丹福大學招生賄賂醜聞的山東步長製藥股份有限公司。

步長製藥董事長趙濤。（視覺中國）

文件顯示，步長製藥和另一間醫藥上市公司河南輔仁藥業集團有限公司（輔仁藥業），一同於2016年，分別以超過100萬元的報酬，委託公關公司刪除相關的負面資訊。步長製藥要求刪除的內容，主要是當年涉及申請新股上市的IPO報道，至於輔仁藥業的刪帖時間跨度，更是從2016年至2018年，覆蓋其整個重組階段。

事實上，步長製藥和輔仁藥業此前已多次麻煩纏身，主打中醫藥產品的步長製藥，產品曾數十次被預警有不良反應。但由於資訊封鎖，關聯產品不但沒有被調查，相反最終能順利上市。

因家人賄賂得以入讀美國史丹福大學的趙雨思，案發後已被開除。（網上圖片）

值得一提的是，步長製業在今年5月捲入美國高校招生賄賂醜聞，董事長趙濤的女兒趙雨思獲史丹福大學取錄，全因家人透過投資銀行摩根士丹利的財務顧問，認識該案主腦辛格（William Rick Singer），支付對方高達650萬美元的賄款，其中50萬元是用來賄賂帆船隊教練范德摩爾（John Vandemoer）。趙雨思在史丹福大學修讀心理學及東亞研究，案發後已被開除。

（綜合報道）