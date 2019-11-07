為凸顯中國對人工智能重視　美國家安全會議展示幼兒園教材

日前舉辦的人工智能與國家安全的會議上，為凸顯中國對人工智能的重視，美國人工智能國家安全委員會一位成員還在會上展示了一本中國幼兒園小班的教材，引發外界關注。

據美國國防部網站11月5日消息，美國人工智能國家安全委員會在華盛頓主辦了主題為人工智能與國家安全的會議。美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、現任國防部長埃斯珀（Mark Esper）等出席了會議。

埃斯珀表示，美國需要政府、學術界和工業界像二戰期間那樣齊心協力，才能使人工智能快速發展。期間，來自中國的挑戰也多次被提起。

為了凸顯中國對人工智能的重視，美國人工智能國家安全委員會一位成員還在會上展示了一本中國的人工智能科普書。

據觀察者網報道，會上展示的這本人工智能書是河南人民出版社出版，為幼兒園小班設計的《人工智能試驗教材》。

埃斯珀在會議上說，二戰期間，底特律變成了一個「民主兵工廠」，為美國的戰爭努力提供幫助。戰爭結束後，蘇聯發射了第一顆人造地球衛星，美國成立了國防高級研究計劃局、國家航空航天局，並「控制了太空競賽」。

他接着表示，「掌握人工智能需要類似的遠見、抱負和承諾。我們需要美國智慧和創造力的全部力量，需要公共部門和私營部門和諧運作。我們需要你們的領導和遠見來確保我們保持戰略優勢。」

埃斯珀隨後提到了中國，他稱，中國計劃在2030年成為人工智能的領導者，例如，中國開發了自動駕駛汽車，中國軍隊也正在「積極地在許多作戰領域部署這些武器」。與此同時，中國還在投資低成本、遠程自動駕駛和無人潛艇，並出口先進的軍用無人機。

對此，埃斯珀強調，「無論哪個國家先利用人工智能，都將在許多許多年的戰場上擁有決定性的優勢。我們必須先做到。」