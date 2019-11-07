中國將建地月經濟區　2050年前後達10萬億美元規模

在日前舉行的中國航太科技集團第一研究院（CALT）院科技委成立四十周年暨CALT年度論壇上，中國航天科技集團公司科技委主任包為民透露，中國力爭在本世紀中葉建成地月空間經濟區。 有專家預測，中國每年在地月空間經濟區的總產值在2050年前後可以達到10萬億美元以上規模。

《科技日報》引用中國航天科技集團公司科技委主任包為民的話說，中國計劃在本世紀中葉建成地月空間經濟區。包為民說，開發地月經濟區不僅將產生巨大的經濟效益，也將改變目前的社會經濟模式。

中國航天科技集團公司科技委主任包為民。（網絡圖片）

包為民在報告中表示，未來中國地月空間的經濟總產值潛力巨大。中國必須發展出高可靠、低成本、航班化的進出空間運輸系統研究，力爭在2030年完成基礎問題研究，突破關係技術；在2040年建成高可靠、低成本、航班化的航太運輸系統，到2050年左右建成地月空間經濟區。

據中國媒體報道，地月空間經濟區的範圍主要包括近地空間，月球引力空間和地月轉移空間三部分。空間經濟區有基礎產業，應用產業，開發與利用產業，拓展產業。

空間經濟區由航班化地月空間運輸體系，空間資源探測與開發體系，以及空間基礎設施體系三個體系組成。

中國《科技日報》報道引述張育林的話說，中國載人航天未來發展的規劃既非簡單地登月，也不會是目前仍然很難實現的載人火星探測，而是從搶佔未來發展先機的角度，通過持續的技術突破和積累，穩步開發利用地月空間。