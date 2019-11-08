【進博會】美猶他州參議員：美國從中國採購大量商品趨勢不可阻擋

第二屆中國國際進口博覽會正在進行中，有參會的美國州參議員認為，美國從中國採購大量商品的趨勢不可阻擋。很多美國的地方州政府都在尋找與中國進行務實合作的機會。

據內媒第一財經報道，在上海進博會上，不少美國企業與政要都在為中美經貿關係的未來做準備。

報道稱，美國猶他州參議員雅各布·安德雷格（Jacob L.Anderegg）第一次參加進博會，他的另外一個身份是美國猶他州參議院國際關係與貿易委員會主席。

他在接受採訪時表示，進博會給他的感覺太震撼了。他稱：「這是一個利於各國、各企業、各地方政府交流的平台，主題鮮明，合作務實。我這次代表美國猶他州來參展，感覺是很好的機會。」

除了他本人，此次猶他州代表團還包括該州眾議院的國際關係與貿易委員會主席埃里克·哈欽斯（Eric Hutchins），以及幾家當地企業。

安德雷格表示，回美國後要組織一個規模更大、涉及諸多猶他州支柱產業的企業代表團來參加下一屆的展會。

安德雷格表示，他已經「瞄準」8家中國企業，準備與他們洽談合作事宜。其中，中國海運集團是他們希望達成合作的中國合作夥伴之一。

據瞭解，位於美國中西部的猶他州，因州內的巨大鹽湖及曾在2002年舉辦冬奧會而聞名。猶他州也是美國各州中最重視對華關係的州之一，早在2006年，猶他州議會就與中國遼寧省人大建立交流合作關係。

安德雷格認為，當前猶他州與中國合作的體量還不大，農業與能源是猶他州對華貿易的主打領域。猶他州的畜牧業非常發達，州內很多農產品企業把中國視為主要的出口市場。

據安德雷格介紹，「猶他州正打算建立一個內陸港。未來10年，內陸港將是猶他州發展的重點。一旦建成，當中國企業與美國做生意時，可以考慮通過西雅圖的長海岸進入猶他州的內陸港。有了內陸港，我們就能成為美國西部地區發展的重要樞紐，幫助更多中國商品進入美國腹地。」

值得注意的是，安德雷格沒有避諱中美貿易摩擦對州內企業的影響。他稱：「雖能猶他州是共和黨的地盤，但我們不是所有的事情都站在我們的總統這邊。」他表示，州內的不少協會都在發起各種遊說，反對美國特朗普（Donald Trump）政府對華輸美商品徵税的政策。

「我們之中很多人都覺得，貿易摩擦不可能永遠進行下去，所以要為之後做好準備。」他說：「其實，除了猶他州，很多美國的地方州政府現在都在尋找與中國進行務實合作的機會。」

安德雷格最後強調：「美國從中國採購大量商品，這一趨勢是不可阻擋的。尤其是在中國規模龐大的中產階層不斷興起的背景下，任何忽視中國市場、不願與中國市場深入打交道的人，都是短視的。」

在進博會開幕前夕，美方曾表示不會派任何高級別代表參會，然而赴華參會的美企數量卻不減反增。

中國外交部發言人耿爽對此回應稱，「至於美方表示他們不會派高級別代表來參加進博會，我想，他們來，我們歡迎；他們不來，也沒有什麼大不了。」

面對中美當前貿易談判情況，中國商務部新聞發言人高峰11月7日在新聞發佈會上明確了達成協議的關鍵條件。高峰表示，如果中美雙方達成第一階段協議，應當根據協議內容，同步等比率取消已加徵關税，這是達成協議的重要條件。

高峰指出，中方對於關税問題的立場是一貫的明確的，貿易戰由加徵關税而起，也應由取消加徵關税而止。至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容來商定。

目前。雙方按協議取消加徵的關税，有利於穩定市場預期，有利於中美兩國經濟和世界經濟，有利於生產者也有利於消費者。