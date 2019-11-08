【疫苗造假】遭重罰91億元後資不抵債　深交所宣告長春長生破產

內地最大疫苗生產商之一的吉林長春長生公司，早前被揭發瘋狗症疫苗造假後，被國家藥監局處以多項行政處罰，包括高達91億元（人民幣．下同）的罰沒款，及撤銷合格證。 深圳證券交易所在周五（8日）發布公告，裁定宣告長春長生公司破產。而其母公司長生生物科技股份有限公司已進入退市整理期，預計將在本月底摘牌。

公告稱，由長生生物全資擁有的長春長生，近日已收到吉林長春中院的民事裁定書。法院認為，據相關破產清算報告顯示，長春長生已經資不抵債，不能清償到期債務，且無重整、和解之可能，依法裁定宣告長春長生破產。

長春長生被揭發瘋狗症疫苗造假。（視覺中國）

已改名「長生退」的長生生物此前有發公告，指長春長生被廣東省疾病預防控制中心、交通銀行股份有限公司吉林省分行等機構及公司，以不能清償到期債務，且明顯缺乏清償能力為由，分別向長春中法申請對破產清算，並獲法院接納進行審查。

事緣去年7月15日，國家藥品監督管理局在官網率先披露長春長生違法違規生產瘋狗症疫苗，其後當局查出，長春長生自2014年4月起，在生產瘋狗症疫苗的過程中，嚴重違反規範規定，包括混入過期原液、不如實填寫日期和批號、向後標示生產日期。事件引發軒然大波，長春長生母公司長生生物隨後亦被深交所啟動重大違法強行退市機制。

（綜合報道）