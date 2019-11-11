【天貓雙11】中國自研雲操作系統領先美國　扛住全球最大流量洪峰

在平穩度過2019年天貓雙11流量峰值後，阿里巴巴正式宣布，其核心系統已100%跑在阿里雲公共雲上。中國唯一自研的飛天雲操作系統，成功扛住全球最大規模的流量洪峰。

據觀察者網今天（11日）報道，11日零時剛過1分36秒，天貓雙11成交總額便突破100億元人民幣。

截至11月11日16時31分12秒，2019年天貓雙11交易額宣布突破2,135億元，超過2018年雙11全天成交額。

報道稱，今年的訂單創建峰值創下了新的世界紀錄，達到54.4萬筆/秒，是2009年第一次雙11的1,360倍。

對於天貓雙11的影響力，路透社發文稱，這彰顯了阿里巴巴在線上零售領域的領先地位。其開創的新消費不斷做大市場增量，持續助力中國市場釋放內需潛力。

據悉，兩個月前，阿里巴巴就已悄悄完成這一浩大的遷徙工程，將數以十萬計的物理服務器從線下數據中心遷移到了雲上。然而，淘寶、天貓的消費者和商家對這個「給飛機換引擎」的過程毫無感知。

由此，阿里巴巴成為全球首個將核心交易系統100%運行在公共雲上的大型互聯網公司。同為雲計算巨頭的亞馬遜、微軟、Google，都尚未邁出這一步。

報道指出，天貓雙11十一年來一直在推動着阿里巴巴的技術進步。征服雙11流量洪峰，意味着阿里雲已經有能力應對商業世界任何複雜的技術挑戰。

此前3月21日，CSDN博主「阿里雲技術」在雲棲社區發文稱，在當天舉行的2019阿里雲峰會·北京站上，阿里雲智能總裁張建鋒在主題演講中表示，「全站雲化」的時代已經到來，整個阿里經濟體正在All In Cloud，成為「雲上的阿里巴巴」。

張建鋒表示，「目前阿里巴巴60%到70%是跑在阿里雲公共雲之上，未來要經過1年到2年的努力，實現100%的業務跑在公共雲之上。」

「升級雲智能之後，阿里巴巴的技術跟阿里雲的技術會完全一致，客戶可以第一時間使用跟阿里巴巴一模一樣的技術。未來阿里巴巴所有技術、產品和to B的能力都會通過阿里雲平台對外輸出。」張建鋒表示。

文章稱，從雲到數據智能的雲背後有幾個重要的趨勢正在發生，其中一點是IT基礎設施的雲化已經是大勢所趨，企業將整體上雲或者All in cloud「全站雲化」。

大型企業逐漸放棄自建IT基礎設施，整體遷移到公共雲，已有很多案例。美國視頻網站Netflix的IT基礎設施早已經全部搬遷到亞馬遜AWS上，中國的115科技等也已經整體搬遷至阿里雲上。

行業分析師們預計，2019年企業整體搬遷上雲的案例將會大量湧現，而生產資料的雲化意味着一個新技術時代的開啟。