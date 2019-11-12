存有方志敏殺害傳教士文章　北京網信辦約談「今日頭條」要求整改

針對內地網絡媒體「今日頭條」出現大量污名化革命烈士方志敏的文章，北京網信辦近日約談了相關負責人，並責令其進行整改。

方志敏被中共稱為「傑出的農民運動領袖」。（資料圖片）

在「今日頭條」手機客戶端上搜索可以發現，在該平台首頁上端搜索框內輸入方志敏的名字和相關關鍵詞確實可以檢索到諸如「方志敏殺害傳教士」等內容。對此，中國井岡山幹部學院兼職教授、方志敏長孫方華清於10月表示，已經把相關證據轉交江西省弋陽縣（方志敏烈士家鄉）縣委主要領導，與此同時也已經向江西省委宣傳部領導反映情況。

10月22日，今日頭條「違法和不良信息舉報電話」工作人員對此回應稱：可以把相關鏈接反饋到舉報郵箱，那邊會核實處理。針對「用戶上傳的時候會不會（對內容）進行初查」的提問，其工作人員表示：「不太清楚」。

至本周一（11日），北京網信辦官方微信公眾號發布消息稱，已約談「今日頭條」的相關負責人，並責令其進行整改，徹底清理相關信息，處罰有關責任人，健全內部機制，完善搜索功能，切實加強信息搜索服務管理，防止歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事迹和精神的信息傳播。

今日頭條相關負責人表示，將嚴格落實網信部門約談要求，切實履行主體責任，加強搜索管理，及時全面整改。

「今日頭條」屢遭中共輿論監管機構整改。（VCG）

據悉，此前方華清曾發起「英雄烈士名譽侵權第一案」，最終被告人就在網上傳播「方志敏殺害傳教士」等侵害革命英烈名譽一事當面道歉並作出書面致歉聲明。該案還被寫入今年中國全國兩會最高法工作報告中。

值得注意的是，內地多間官方媒體均曾給予報道關注。中共喉舌《人民日報》以《道歉，是必須的！》為標題，黨建雜誌以《革命英烈不朽英名豈容侮辱褻瀆》為標題，獲新華網和人民網轉發。人民法院新聞傳媒總社以《清明，為英烈送上最好紀念》為標題，給予了正面報道，對方華清維權表示讚賞。

曾有說法稱，方志敏所轄紅十軍團十九師在師長尋淮洲等人率領下，於1934年12月6日在旌德扣留美國傳教士師達能（John Stam）和史文明（Mrs. Elisabeth Alden Scott Stam）夫婦，勒索不成後將兩人處決。自2011年起，有些中文基督教網站及英文網站聲稱，方志敏被俘後，是被國民政府以謀殺師達能夫婦的罪名判處死刑的。

不過，有內地陸學者指出，上述以謀殺罪判處方志敏死刑的說法沒有任何根據，當時的所有中文報紙在報道方志敏被捕和審訊的新聞時均未提及師達能夫婦，也未見有任何國民政府當時的法律文書佐證這種說法。處決師達能夫婦時，方志敏正率紅十軍團部及紅二十師在休寧縣蘭渡至西館途中，距旌德約一百多公里。

（綜合報道）