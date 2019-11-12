【逃犯條例】英美發聲籲各方克制　駐港公署：顛倒黑白、不分是非

香港反修例風波持續，周一（11日）的多區衝突，更先後有交通警開槍擊中示威者、持不同政見人士被淋易燃液體並縱火。美國國務院、英國外交部，以及部分美英兩國政治人物都分別表態，呼籲各方克制，譴責使用暴力。 中國外交部駐港公署在周二（12日）發新聞稿，指有關的表態是干預香港事務，顛倒黑白、不分是非，表示強烈譴責和堅決反對。

發言人在新聞稿中表示，香港「黑衣暴徒」不斷升級暴力行徑，「瘋狂打砸搶燒，公然向運營的地鐵車廂內投擲汽油彈，當街毆打、甚至活生生用汽油焚燒不同意見的普通市民」，手段與恐怖主義無異，亦遠遠超出和平集會、言論自由的範疇，更遠遠超人類文明和人性道德的底線，「美英部分政客將警方正常執法、止暴制亂的努力與激進暴力分子喪心病狂、泯滅人性的暴行混為一談，再次暴露了他們與違法暴徒內外勾結、沆瀣一氣的真實嘴臉，必將遭到香港市民和國際社會的鞭撻」。

發言人強調「暴力必須制止，犯罪必須懲治」，「再次敦促美英政客改變雙重標準和霸權邏輯，停止阻撓特區政府團結香港各界止暴制亂，丟棄干預香港事務、趁火打劫的癡心妄想！我們呼籲國際社會識破美英政客的謊言和用心，支持特區政府堅定不移制止和懲治暴力犯罪，堅決遏制『暴力病毒』肆虐蔓延」。

（綜合報道）