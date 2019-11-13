外交部：奉勸美國停止推動涉港法案　中國將對錯誤做法堅決反制

11月13日的中國外交部記者會上，發言人耿爽就美參議院議員提議通過涉港法案一事表態，並要求美方停止推動審議該法案，並停止支持暴力違法行為。

早前，美國參議院外交關係委員會主席、共和黨參議員里施（Jim Risch）將與參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）會面，商討要求盡快就《香港人權與民主法案》表決。中國外交部記者會上，有記者提問，中方對此有何評論。

耿爽稱，美國推動法案的目的就是要破壞香港繁榮穩定，以此牽制中國的發展。（資料圖片）

對此，耿爽表示，中方已經就該問題多次表明立場，也已經向美方提出了嚴正交涉。他願再次強調，當前香港面臨的根本不是所謂的人權民主問題，而是儘快止暴制亂、恢復秩序、維護法制的問題。

耿爽指出，這位美國國會議員對香港示威者大肆的打砸燒視而不見，公然為香港的激進勢力和暴力分子張目，其目的就是要破壞香港繁榮穩定，以此牽制中國的發展。中方對此表示堅決的反對。

耿爽同時也指出，美國在香港也有重要利益，如有關法案最終成法，不僅將損害中方利益，損害中美關係，也將嚴重損害美國自身的利益。對於美方錯誤做法，中方必將採取有力的措施，堅決予以反制，堅定維護自身的主權安全、發展利益。

耿爽還再次重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。並奉勸美方認清形勢，懸崖勒馬，立即停止推動審議有關涉港法案，立即停止支持暴力違法行為，立即停止利用香港問題干涉中國內政。