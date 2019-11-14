【非洲豬瘟】中國10月份豬肉價格升101.3%　帶動CPI上上漲3.8%

內地非洲豬瘟疫情嚴峻，直接導致豬肉供應緊張。國家統計局公布10月份國民經濟運行情況，其中全國居民消費價格指數（CPI）較同期上漲3.8%，亦較上月上漲0.9%，高於預期 國家統計局新聞發言人劉愛華解釋，整體來看，上漲主要是食品價格帶動，豬肉價格更是主要帶動因素，10月份上漲高達101.3%，對CPI的帶動接近64%。

劉愛華表示，10月份的核心CPI只有1.5％，與上個月是持平的。從1-10月份看，核心CPI是1.7％，與前三季度也是持平的。而且1-10月份CPI同比上漲2.6％，仍然控制在年初預期目標之內。所以，整體CPI還是處於溫和上漲態勢。

豬肉價格更是主要帶動因素，10月份上漲高達101.3%，對CPI的帶動接近64%。（視覺中國）

除了豬肉外其他食品的價格，包括糧油價格都較為穩定，前期漲幅比較大的鮮果鮮菜，因為入秋後整體氣候轉好，供應相對充足，所以10月的同比價格都在下降。

對於豬肉價格走勢，劉愛華強調各級政府都非常重視恢復活豬生產工作，最近亦採取多種措施保供穩價，採取多種方式增加豬肉供應，又及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲聯動的機制，加大對困難群眾的生活補貼，保證困難群眾生活不受影響。劉愛華指，隨著恢復活豬生產的相關政策措施逐步落實落地，活豬產能會逐步恢復，豬肉價格將會逐步企穩。

（綜合報道）