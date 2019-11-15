社交媒體上轉發學生涉種族歧視作品　英國藝術名校CSM捲辱華風波

英國著名藝術教育機構「中央聖馬丁」（Central Saint Martins College of Art and Design）近日捲入風波，該學院一個課程的官方社交媒體帳號，被發現轉發一名學生的作品，惟內容涉嫌辱華。 事件引起該學院中國學生及畢業生不滿，乃至中國不少設計師發表聯署公開信，要求學院正式公開道歉。

據了解，涉事作品是一塊黃色的布料，上面縫有數條藍紅色繩子編織而成、緊密排列在中間的辮子。辮子下有用紅色字體寫著「FUCKFASHION」、「FUCKFASTFASHION」和「FUCK IT」。布料最下方更有藍色字體寫著「中國制造」、「£0 WORTH」。

該學院的學生在社交媒體上展示涉事作品，其後就獲學院的「時尚與紡織品專業預科課程」官方社交媒體帳號「fashion_textile_csm」轉發，並且有配以數個擊掌的圖案。

內地傳媒訪問一名中國獨立男裝設計師，對方指涉事作品是影射清代的官帽、辮子，「很明顯了，不用多說了，這就是racist（種族歧視）。」此外，涉事作品又有抵制速食時裝（Fast Fashion）的表述與「中國製造」、「£0 WORTH」放在一起，「似乎又在暗示中國制造沒有價值來自源於速食時裝。」

上述情況引起爭議，該學院一名中國學生立即私信「fashion_textile_csm」，稱此舉是縱容種族主義和極端政治偏見，並支持試圖否認一個國家和一個文化的價值，形容是令人作嘔及反感，「這只是文化法西斯主義」。

「fashion_textile_csm」其後將轉發的內容刪除，並發布一則簡單的道歉聲明，解釋涉事作品是一個課堂作業，旨在表達全球氣候變暖、自由選擇、速食時裝等一系列與社會責任相關的議題，「我們已經註意到其中兩個橫幅已經造成了侵犯，我們願意對此致歉」、「如果任何人感到被侵犯，我們再次表示抱歉。」

據內地傳媒報道，該則道歉聲明未能緩解憤怒，近90位中國設計師在周五（15日）凌晨聯合發表公開信表示強烈抗議，批評道歉聲明並非正式的公開回應，且態度亦不明確，未有直接承認作品的侮辱性質。公開信要求學院再次並正式公開道歉，承認教學團體及社交媒體運營團隊對文化不夠敏感，同時承諾會提高意識，解決包括學生作品中的種族主義和文化偏見。

（綜合報道）