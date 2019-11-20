津巴布韋預算報告　華援助遠低於美英　中國大使：與現實區別太大

津巴布韋政府公布外國援助數字，中國遠遠落在美國和英國之後。對此，中國駐當地大使指責津巴布韋低估中國向其提供的巨額援助，直指數字與現實區別太大。

2019年5月29日，在津巴布韋馬紹納蘭省的馬胡塞誇中津友好醫院，值班醫生展示中國捐贈的醫療設備。（新華社）

津巴布韋財長11月14日向該國國會提交預算報告，當中顯示，中國從1月到9月間，向津巴布韋提供360萬美元援助。數字遠低於美英兩國。同一時期，美國向津巴布韋提供的援助為5000萬美元，英國提供的援助為4100萬美元。

針對該份預算報告，中國駐津巴布韋大使隨即向媒體發出公告，「糾正」津巴布韋財政部長所說的數字。這則文告說，津巴布韋方面提出的數字與現實區別太大。「根據我們的數字，中國向津巴布韋在2019年1月至九月期間提供的雙邊援助達到1.368億美元」。

中國駐津巴布韋大使館的文告毫不客氣：「我們的大使希望津巴布韋政府相關部門公布雙邊援助的正確數字，在他們的預算報告中能反映出真實的情況」。

津巴布韋新聞部則回應說，「正在就核算程序核查，以達致一個共同的立場」。

中國目前是非洲的第一大貿易合作國。去年，北京承諾向非洲大陸提供高達600億美元的「無條件」援款。中國在津巴布韋的存在亦十分明顯，自從已故前總統穆加貝領導下津巴布韋因人權問題而遭到西方制裁以來，津巴布韋經常去北京求援。中國也視穆加貝為「中國人民的老朋友」。