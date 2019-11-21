河南大批違建別墅被沒收　政府官員被揭曾帶頭購買

在中國清理景區別墅的浪潮下，河南震雷山別墅區引發關注。11月3日，河南信陽平橋區政府發佈公告，將對震雷山風景區內的73套別墅進行沒收。該案幕後細節引發關注。 內媒《北京青年報》11月20日報道，在震雷山腳下的別墅裏，住着平橋區規劃局副局長，他是當年這片別墅區開發時的參與者，如今則是面臨清退的違建業主。

中國各地違建別墅案層出不窮。（VCG）

平橋區政府辦副主任李炳炎表示，73套別墅都沒有國有土地使用權出讓手續。他承認，當地政府可能存在監管不嚴的情況，將出資數千萬元人民幣用於違建別墅的拆遷補償。

在73套別墅內，眾多業主本人或親屬都是平橋區政府部門的工作人員。多名業主表示，在2005年別墅區開發之初，曾有單位領導參與「動員」購買。根據當時的市政府會議紀要，在震雷山風景區，建設單位及個人在購買土地後，鼓勵採取邊規劃、邊施工、邊辦證的「三邊」政策。

內地法律人士指出，這樣「三邊」政策雖然是地方政府早年間的普遍做法，但本身就已違法。震雷山當地一名政府工作人員解釋，這與當地發展經濟的需要有關，要靠此舉來鼓勵招商引資、群眾自建。

景區別墅的浪潮下，搬遷公告也貼到了震雷山腳下。據調查，除去此次清理的73棟別墅外，當地政府置換震雷山周邊其他地塊時，在證照缺失的情況下，也曾做出過可以修建別墅的承諾。如今，這些土地的所有者，陷入了更大的擔憂當中。

根據《關於震雷山風景區內違建別墅搬遷的公告》，震雷山風景區內共有73套別墅為違章建築，分布於風景區內3處區域。《公告》要求，在11月30日前完成沒收、協議簽訂、按時交房工作，12月5日前完成未交房住戶的強制清退。

（北京青年報）