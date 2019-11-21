外交部：中日已經商定　未來5年安排3萬名青少年實現交流互訪

中國外交部表示，今年（2019年）是中日青少年交流促進年，兩國已經商定，未來5年安排3萬名青少年實現交流互訪。

耿爽指，中方願同日方一道，發揮好中日高級別人文交流磋商機制的作用。（新華社）

外交部發言人耿爽指，在中日兩國交往史上，人文交流為推動中日關係的改善和發展發揮了十分獨特和重要的作用。前不久，「2019中國節」活動在日本東京圓滿落幕，活動現場氣氛熱烈，體驗中華文化的日本友人絡繹不絕，從一個側面再次體現中日兩國之間的人文紐帶十分緊密。今年也是中日青少年交流促進年，雙方已共同商定，未來5年內安排3萬名青少年實現交流互訪。

耿爽稱，中日兩國的人文交流一直廣泛而深入。2018年，中日兩國人員往來達到1200萬人次，每周執飛的航班超過1400班，結交的友城也超過了250對。可以說，進一步加強雙方人文交流，是中日各界人士的共同願望。

他強調，國務委員兼外長王毅訪問日本期間的一項重要日程，就是與日方共同啟動中日高級別人文交流磋商機制並舉行首次會議，就推動兩國文化、教育、體育、旅遊、媒體、影視、青少年、地方、婦女等各領域合作深入交換意見，共同規劃2020年交流項目，努力打造一個多元互動、精彩紛呈的人文交流新格局。

耿爽續指，中方願同日方一道，發揮好中日高級別人文交流磋商機制的作用，進一步拉緊兩國人文紐帶，促進兩國民眾相知相近相親，讓中日關係更加堅實，更有韌性、更暖人心。