【將變老賴？】欠債1.5億元　王思聰被限制消費後再被查封財產

萬達集團董事長獨生子王思聰月初被入稟追討1.5億元（人民幣．下同）欠債，隨後就被北京第二中院列為「被執行人」。 由於至今仍未還債，王思聰不但被法院頒發布限制消費令，更被查封名下的房產、車輛、銀行存款等財產。

王思聰被入稟追討1.5億元欠債。（資料圖片）

北京第二中院已向王思聰發布限制消費令。（微博）

北京市二中院周五（22日）召開執行主題新聞通報會，新聞辦負責人介紹，王思聰的案件立案執行後，法院隨即向被列為「被執行人」的王思聰送達執行通知書及報告財產令。但王思聰至今仍未按要求履行還款義務，故對其採取限制消費措施，並查封名下的房產、車輛、銀行存款等財產。王思聰現時已按照財產申報令申報財產，雙方正協商債權履行事宜。

負責人指，下一步將依法核實王思聰申報財產情況，並結合雙方協商情況，依照法律規定適時採取相關措施。

熊貓互娛的「熊貓直播」在3月時因資金斷裂而遣散員工。（資料圖片）

據了解，執行申請人為「嘉興璟字悌為股權投資基金合夥企業（有限合夥）」，其於2017年5月31日成立，是「上海熊貓互娛文化有限公司」的股東，持股比例為2.31%。熊貓互娛的「熊貓直播」在3月時因資金斷裂而遣散員工。王思聰是熊貓互娛的董事長、疑似實際控制人及最終受益人，間接持有該公司40.07的股份。

（綜合報道）