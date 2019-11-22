【逃犯條例】深圳灣體育中心集結大批軍車　武警長駐臨時營房

香港反修例風波持續5個多月，臨近深圳灣口岸的深圳灣體育中心周邊，仍集結大批軍車。

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據《明報》22日報道稱，位於深圳灣體育中心東面的體育場處於封鎖狀態，其東側區域出現大批臨時營房，數十輛軍車停泊，武警似已長駐該處。而體育場旁邊的體育館照常運作，近月還舉行了多場演唱會。

距離香港大約7公里、與香港一灣之隔的深圳灣體育中心，早在8月份就被爆出有數千名官兵揮舞紅旗參加演練。

美國航天技術公司馬克西科技公司（Maxar Technologies）於8月12日拍攝到數百輛武警部隊運兵車停在該體育中心的衛星照片。

解放軍東部戰區陸軍微信公號「人民前線」於8月14日發表題為《付國豪被毆打之後，我們必須知道的7條常識！》的文章指出，「深圳灣附近的春繭體育館，從這裏出發抵達香港只需要10分鐘，距離香港機場56公里」，並配有一張停滿軍綠色卡車的深圳春蠶體育館的照片，春蠶體育館即深圳灣體育中心的別名。

據《明報》報道稱，幾個月過去，情況並沒有改變，反而北面接近停車場的位置，新增了多套由貨櫃改裝的兩層簡易住房，頂端插有國旗；二層陽台欄杆處懸掛橫幅「胸懷報國之志 甘願奉獻一切」、「保衛人民美好生活 維護人民根本利益」。停車場則泊滿運兵車。

體育場東側，自東南角的深圳南山區行政服務中心以北至體育中心停車場的大片區域，儼然成為武警營地。透過圍欄可見裏面錯落的綠色臨時營帳，有身穿迷彩服的武警官兵出入。體育場從地面行車道到地上一層平台的所有入口均已用鐵欄封鎖，有哨兵在內駐守，鐵欄上掛有指示牌，上面寫着「哨兵神聖不可侵犯，禁止攀爬/拍攝」。

香港01曾引述掌握北京想法的建制派高層人士稱，倘未來示威中的暴力現象持續甚或升級，「北京派兵絕對是一個選項，但不是外界流傳的駐港解放軍，而是出動武警。」

至於為何是武警而不是駐港解放軍，分析稱，駐港部隊的職責主要對外不對內，倘要處理香港內部的激烈示威活動，出動武警比駐軍可能更具正當性，另外，以武警介入地區恐怖主義，過往有迹可尋。

對於武警部隊在深圳集結，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進8月12日在微博上表示，這毫無疑問是國家對香港暴力分子的嚴正警告，如果不懂得這個道理，「他們就是在自取滅亡」，而如果香港繼續亂下去，終會走到國家力量直接干預的那一步。