利用職權以彩票項目收巨額賄款　深圳民政局前副局長邱展開遭公訴

內地傳媒報道，深圳市民政局原黨組成員、副局長邱展開涉嫌受賄一案，經廣東省人民檢察院指定管轄，由東莞市人民檢察院於本月14日向東莞市中級人民法院提起公訴。

東莞檢察院的起訴書指控，邱展開於2003年5月至2009年8月任深圳市民政局黨組成員、深圳市民政局副局長，2005年9月起分管深圳市福利彩票發行中心。任職期間，邱展開利用職務上的便利，在有關福利彩票項目發行以及福利彩票投注站設立、更名、遷移、中心站的設立等方面，為他人謀取利益，收受賄賂數額巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

深圳市羅湖區的彩民在購買福利彩票。（資料圖片/視覺中國）

今年3月，南粵清風網發布了邱展開涉嫌嚴重違紀違法接受紀律審查和監察調查消息。同年6月，深圳紀委監委通報審查調查情況，邱展開被指在擔任市民政局黨組成員、副局長期間，違反國家法律，利用職務上的便利，在企業經營、福利彩票投注站違規設立、更名、遷移等方面為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

通報指出，邱展開身為黨員領導幹部，把黨和人民賦予的權力變為謀取私利的工具，涉嫌受賄犯罪，應予嚴肅處理。根據有關規定，經深圳市紀委常委會（監委會）會議研究並報市委批准，決定給予邱展開開除黨籍處分，取消其退休待遇；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，涉案財物隨案移送。

（南方都市報）