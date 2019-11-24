比利時訪華經貿團傳遭網絡攻擊　中國駐比使館：無端炒作別有用心

比利時傳媒報道，比利時公主阿斯特里德（Astrid）及比利時副總理兼外長賴恩德斯（Didier Reynders）等王室及高階官員率領企業界等逾600人的經貿訪問團，17日至22日到北京及上海訪問期間，遭到大規模網絡攻擊，每小時達到135次。 對此，中國駐比利時大使館回應指，有關方面在沒有拿出證據的情況下進行無端臆測和炒作，做法別有用心，極為不負責任。

11月18日，國家副主席王岐山在北京中南海會見比利時國王代表、公主阿斯特里德。（路透社）

中國駐比利時大使館表示，注意到比利時媒體關於「比王室阿斯特里德公主訪華代表團受到網絡攻擊」的報道，並高度懷疑有關報導的真實性。

使館指，網絡攻擊是複雜的全球性問題，具有匿名性和跨國性特點。有關方面在沒有拿出證據的情況下進行無端臆測和炒作，給中國扣上網絡攻擊的帽子，這種做法別有用心，極為不負責任，其目的是給比大型經貿團成功訪華後加速發展的中比互利合作「使絆子」、「踩剎車」。

使館強調，中國政府是網絡安全的堅定維護者，堅決反對任何形式的網絡攻擊。這一立場是一貫的、明確的。「我們願與比方共同努力，落實好阿斯特里德公主訪華的成果，讓中比合作給兩國人民帶來更多實實在在的好處。」

中國駐比利時大使曹忠明。（視覺中國）

當地傳媒：每小時約有高達135次的網絡攻擊

早前報道，包括法蘭德斯廣播電視台（VRT）及比利時晨報（De Morgen）等引述參與訪中經貿團的網絡安全專家鮑德維恩（Geert Baudewijns）表示，他帶了數台個人電腦到中國，使用特殊系統偵測，很快就發現有幾個伺服器不斷試圖入侵，每小時約有高達135次的網絡攻擊。