2019國籍質量排名：法國連續8年第一　中國上升5名位列第56

凱林和科切諾夫國籍質量指數（QNI）日前公布最新排名，法國連續8年排名第一，而中國位列第56名，較2014年至2018年期間上升了5位。

據法國《巴黎人報》11月23日報道，該指數旨在衡量不同國籍的客觀價值，以證明國籍的不平等。

報道稱，經濟增長、人文發展、和平穩定三大內部指標的權重為40%，在國外能否自由旅行和定居的外部指標佔比60%。

法國連續8年位居榜首，得分83.5%，較並列第2的荷蘭和德國高不到一個百分點。儘管差距較小，但法國的比較優勢在於其高度的「定居自由」和「旅行自由」。

據悉，持有法國護照的公民，無須簽證即可前往世界上160多個國家或地區旅行。

法國已經連續8年排名第一。（微博@lizzzzYu）

丹麥排名第3，瑞典和挪威並列第4，冰島、芬蘭、意大利、英國、愛爾蘭和西班牙緊接其後。英國排名第8，然而該機構稱，「硬脱歐」很可能使得英國的排名下降到第56名。

美國位列第25名，分數為70%，主要是和歐盟成員國相比，其「定居自由」較低。今年QNI排名倒數的三個國家分別是南蘇丹、阿富汗和索馬里。

中國國籍已被歸類為「高品質」等級。（VCG）

中國分數為44.3%，位列第56名，比過去4年上升了5名，在「經濟增長」方面排名第1，而「旅行自由」指數的上升，是排名提升的關鍵原因。據悉，截止到今年11月，共有71個國家給予中國免籤或落地籤待遇，中國公民出國旅行越來越便捷。

QNI是由全球住宅和公民計劃領導者（Henley＆Partners）主席Christian Kälin與荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）教授Dimitry Kochenov共同創建，採取定量的方法，根據內外七個參數確定國籍的價值，從2011年開始，每年公布一次。