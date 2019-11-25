美國對華為中興出台新「禁令」　外交部促停止無理打壓

就美方對華為、中興出台新「禁令」一事，中國外交部發言人耿爽在今天（25日）的例行記者會上回應說，以安全為名鎖住所有門，囚禁的只是自己。

美國對華為與中興的打壓從未停止。（VCG）

據報道，近日，美國聯邦通信委員會（FCC）投票通過決定，禁止運營商使用聯邦補貼資金購買華為和中興的設備。

針對上述事件，耿爽指出，美方慣於在拿不出任何證據的基礎上，以莫須有的罪名，濫用國家力量打壓特定國家和特定企業。之前曾經整垮了阿爾斯通公司，今天又想擠壓中國的企業。「美方這種經濟霸凌行徑，是公然對美方自己標榜的市場經濟原則的否定。如果這些原則無需遵守的話，其他國家也可以對美國的企業如法炮製。」

耿爽強調，禁止美國運營商購買華為和中興的設備，並不能真正改善美國的網絡安全狀況，反而會對美國農村和欠發達地區的網絡服務產生嚴重影響，美方有關機構對此十分清楚。

「大家都想問的是，那些所謂保護美國利益的政策，到底是為了誰的利益而存在？制定這些政策的美方官員，一再以莫須有的罪名來打壓外國企業，甚至不惜犧牲美國企業和民眾的利益，他們到底居心何在？」耿爽反問道。

耿爽再次敦促美方停止泛化國家安全概念，停止對中國的蓄意抹黑和打壓，停止對中國特定企業的無理打壓，為中國企業在美經營提供公平、公正、非歧視的環境。

「最後，我要奉勸美方一些人，以安全為名鎖住所有門，囚禁的只是自己。」耿爽說。

圖為於11月22日在中國北京舉行的世界5G展覽中展示的中興通訊標誌。（Reuters）

據悉，FCC11月22日以5比0票通過表決，認定中國通信設備製造商華為與中興對美國構成國家安全風險，美國農村運營商未來將不再獲得政府提供總值85億美元的援助，向華為及中興購買設備與服務。

此外，FCC還通過表決，要求美國農村電信運營商最快須於2020年，移除現有通訊網絡上使用的、由華為和中興提供的電信設備。

對此，華為回應稱，FCC將其歸類為一國家安全風險的決定是「基於選擇性的資訊，影射和錯誤的假設」，這項命令將「對全美農村以及身在欠缺相關服務地區的美國人的通訊產生嚴重負面影響。」

值得一提的是，美國一直在敦促各國不要讓華為進入其5G網絡，儘管面臨美國的施壓，但近幾個月歐洲幾個國家並未同意對華為實施禁令。