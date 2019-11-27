【980萬支假煙】陝西破網絡售假煙案：拘58人涉額逾10億人民幣

在陝西咸陽，武功縣公安局近日通報稱，警方早前聯合縣煙草專賣局，在多方配合下破獲了一宗特大網絡銷售假煙案，打掉銷售假煙團夥12個，繳獲假煙980萬支，扣押作案車輛16輛、作案手機150餘部，涉案總值10億餘元人民幣，抓獲疑犯58人。其中37名疑犯已被檢察機關批准逮捕。

據《中國警察網》報道，武功縣公安局去年8月獲悉有人使用微信平台大量向武功縣的商鋪低價出售香煙，隨即聯合縣煙草專賣局對全縣快遞網點進行突擊檢查，現場查扣閆某網購的某商標卷煙20條，經省煙草專賣局鑒定，該20套卷煙均為假冒偽劣產品。

警方及後溯源追查，發現一個名為「老震核心號，使勁幹下單」的微信用戶，多次通過微信賣煙，並以日用品的名義，以速遞郵包方式寄往全國各地。鑒於案情重大，當地警方其後成了專案小組偵辦，由咸陽市公安局局長任組長。

陝西警方繳獲近980萬支假煙。（網上圖片）

報道指，經深入調查，警方摸清各個銷售假煙團夥的疑犯身份、活動軌跡、倉庫地點等關鍵訊息後，於去年9月21日兵分七路，奔赴廣東、河北、河南、福建等地展開第一階段收網行動，搗破銷售假煙團夥6個，拘捕17名疑犯；至去年12月25日，警方再赴四川、河南展開第二階段抓捕行動，拘捕4名團夥骨幹。

直到今年1月7日，警方再抽調150名警力兵分六路，前往廣東深圳、惠州、清遠、汕頭及浙江瑞安、江蘇蘇州等地，搗破網絡銷售假煙團夥6個，拘捕21名疑犯。及後在今年3月至10月20日期間，專案組民警再在河北、河南、廣西、廣東等地，先後拘捕16名疑犯。目前案件仍在處理當中。

（中國警察網）