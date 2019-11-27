【高以翔逝世】凌晨錄影節目運動強度大　內地網民炮轟浙江衛視

今日（27日）凌晨，台灣藝人高以翔在寧波錄影浙江衛視真人騷《追我吧》期間突然暈倒，心臟曾停頓3分鐘，經過搶救後證實猝死，終年35歲。消息傳出後震驚娛樂圈，不少粉絲都難以接受，而《追我吧》節目組亦宣布暫停拍攝。 內地網絡輿論也十分高漲，不少網民將高以翔猝死的責任，歸咎於浙江衛視節目組選擇在深夜錄影節目，且運動強度過高。

現場工作人員即時為高以翔進行急救。(微博圖片)

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據了解，《追我吧》是一檔奔跑類的競技綜藝節目，主打明星前面奔跑，翻閱障礙，而素人後邊追趕。這些障礙環節當中，高空攀爬、高空滑索等等，都具備一定量的體力難度。常駐嘉賓明星包括陳偉霆、黃景瑜、蕭敬騰、范丞丞等人，今年10月在寧波啟動錄製。

點擊影片：高以翔最後一次公開露面，與粉絲打招呼↓↓↓

有消息指，高以翔錄製節目到今日凌晨，之後他突然昏厥，節目需即時中止錄製。有網民目擊事發經過，指高以翔當時在平地上跑步被追逐的期間暈倒。同場的陳偉霆就擔心得雙手合十祈禱，宋祖兒則嚇到狂哭。

《追我吧》節目組當日中午發出聲明指，在節目錄製中，高以翔奔跑時突然減速倒地，經過醫護人員全力搶救，醫院最終宣布高以翔心源性猝死。節目組正協同其經紀團隊聯繫其家人共同妥善處理善後事宜。

而在高出事後，「高以翔去世」、「浙江衛視」、「追我吧」相關話題成為微博熱搜榜前五位。不少網民除了對高的死訊表達哀傷以外，也對浙江衛視安排藝人在凌晨錄製節目表示極度憤怒：

「這節目還是封掉吧。聽聞一直都不合理的讓藝人高強度玩遊戲，這回出人命了，總該收斂了吧。可用人命換真的不值得啊。」 「子夜時分，人體體溫最低，包括神經反應，關節活動性，心肺功能各項身體機能都在低谷，這種時候搞跑步不就是自殘嗎？」 「明星以後都別去浙江衛視了！」 「封殺浙江綜藝！」 「明星的健康過分透支，真替他們憂心，希望身體要放在第一位！」

還有網民出面指控，浙江衛視早有前科，已不是第一次出意外。據悉，先前范丞丞、畢雯珺曾因錄《追我吧》該節目嘔吐，李振寧還被送上救護車吸純氧。釋小龍助理在浙江衛視《中國星跳躍》中不幸溺斃、歌手張傑也在《王牌對王牌》因遊戲設計不安全導致暈倒後砸到臉部淤青。多次發生意外事故，網民炮轟浙江衛視是「草菅人命」。

（綜合報道）