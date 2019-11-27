南航一航班副翼操作鋼索腐蝕斷裂　機組及時處置獲獎六萬

因及時發現罕見的飛機副翼操作鋼索腐蝕斷裂特情，避免一起重大事故，中國南航集團今天（27日）發佈獎勵通報，對當事機組進行表彰，並獎勵6萬元人民幣。

11月27日，南航集團安委會發布《對CZ8355航班推出後機組及時發現副翼鋼索故障獎勵的通報》，獎勵11月14日南航一機組憑藉高度安全意識，及時發現罕見的飛機副翼操作鋼索腐蝕斷裂特情。

南航集團安委會發布的《對CZ8355航班推出後機組及時發現副翼鋼索故障獎勵的通報》。

當日，南航汕頭公司任毅嶸機組駕駛B73N/B-5719飛機執行CZ8355航班，機組之行完成正常開車程序，進行舵面檢查時發現右側副翼卡阻在向下拉，無法回中，機組決定滑回檢查，經機務檢查發現右副翼操作鋼索腐蝕斷裂。

通報稱，任毅嶸機組及時發現飛行操縱系統重大安全隱患，處置正確，南航據定對當事機組進行表彰，並獎勵6萬元。

南航在通報中稱，此次事件中的機械事故較為難見，無法通過肉眼觀察。

據業內人士介紹，這類故障會導致飛行員無法控制飛機左右坡度，造成甚至是墜機的嚴重後果。

南航在通報時表示，接下來將要求機務系統要結合公司相關要求，儘快完成B737機型副翼鋼索普查工作，完成鋼索和滑輪等部件的檢查規程；機務系統也正在加強與波音溝通，及時反饋該機型鋼索腐蝕及斷裂的相關情況，督促廠家儘快給出飛機維護建議，加強與飛行、運控系統的信息共享，共同做好風險管控，確保運行安全。