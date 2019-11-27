習近平出席全軍院校長集訓開班式　強調為戰育人培養新型軍事人才

據央視報道，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今天（27日）上午在國防大學出席全軍院校長集訓開班式時發表重要講話，表示「強軍之道，要在得人」。 他強調，要全面貫徹新時代軍事教育方針，為戰育人，全面實施人才強軍戰略，全面深化軍事院校改革創新，把培養人才擺在更加突出的位置，培養德才兼備的高素質、專業化新型軍事人才。

習近平在開班式上向全軍院校長和軍事教育戰線同志致以問候。（央視新聞）

報道指，習近平上午10時30分左右到國防大學，接見集訓班全體學員，並與在場人士合影留念。開班式以電視電話會議形式召開，全軍院校設分會場。各戰區、各軍兵種、軍委機關各部門、軍事科學院、國防大學、國防科技大學和武警部隊主要領導參加開班式。

習近平在講話中指出，發展軍事教育，必須解決好培養甚麼人、怎樣培養人、為誰培養人的根本問題。新時代軍事教育方針，就是堅持中共對軍隊的絕對領導，為強國興軍服務，立德樹人，為戰育人，培養德才兼備的高素質、專業化新型軍事人才。

堅持從思想上政治上建校治校

習近平強調，要全面實施人才強軍戰略，全面深化解放軍院校改革創新，推動院校建設加快轉型升級，還要在軍事政策制度改革框架下謀劃和推進院校建設配套制度。院校長要講政治、懂教育、鑽打仗、善管理、嚴自律；要具備同崗位要求相匹配的政治素質和政治能力，堅持從思想上政治上建校治校。

他還提及，要強化專業素養，推動軍事教育與時俱進。要帶頭研究軍事、研究戰爭、研究打仗，在院校大興研戰、教戰、學戰之風，把為戰育人落實到位；要從嚴治教、從嚴治學、從嚴治研、從嚴治考，保持院校高度集中統一和安全穩定；要加強黨性修養，加強作風紀律養成。

習近平最後強調，全軍要關心院校、支持院校，把院校建設擺在優先發展位置，健全指導機制，形成工作合力，共同把解放軍院校教育和人才培養工作提高到一個新水平。

（央視新聞）