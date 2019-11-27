外交部：美國損人利己、背信棄義，道德上無法同中國相提並論

11月25日，美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）發表聲明稱中美無法在道德上相提並論。 對此，11月27日的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽表示在道德層面上美國確實無法同中國相提並論，他稱，中國維護和平、堅守道義，美國卻損人利己、背信棄義。

美國一直遊說德國能封殺華為，但並未奏效。圖為2018年7月16日，格雷內爾（左）與默克爾交談。（Reuters）

據悉，格雷內爾還表示，把美國政府同中國共產黨進行比較，這是對美國的侮辱，也是對中國民眾的侮辱。

對此，耿爽回應稱，在道德層面上，美國的確無法同中國相提並論。中國維護和平、堅守道義，美國卻損人利己、背信棄義。

耿爽首先指，中國始終是世界和平的建設者，美國是世界動盪不安的製造者。他說，美國在阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞等國燃起戰火，給當地百姓留下了無法彌合的傷痛，赤裸裸干涉他國內政，在亞非地區遙控「阿拉伯之春」，在歐亞導演「顏色革命」，在世界各地搞「和平演變」，已經成為全球最大的不穩定因素。

其次，耿爽指，中國始終是全球發展的貢獻者，而美國則是霸凌行徑的操弄者。耿爽稱，處處奉行「美國優先」，只想佔他人便宜。在與別國貿易往來中，一言不合就加徵關税。在國際金融體系中，濫用美元壟斷地位，動不動對他國實施單邊制裁和長臂管轄。還動用國家力量編造「莫須有」的罪名，打壓特定國家和特定企業。美國自己不願投入，卻千方百計干擾破壞中國和其他國家開展合作。

最後，耿爽指，中國始終是國際秩序的維護者，而美國則是國際事務的攪局者。

此外，耿爽還稱，奉勸格雷內爾及美國一些政客，「人貴有自知之明，請趁早放棄偏見執念，停止喋喋不休的反華聒噪，反省美國自身問題。」