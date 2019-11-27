北京駁斥澳洲炒作「中國干涉論」：「證據」漏洞百出、荒唐至極

早前，有自稱是中國間諜的男子在澳洲接受媒體採訪，引起關注；此後又有消息稱中國干預澳洲選舉。

11月27日，中國外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者提問，近期有關「中國干涉論」的報道在澳洲國內引起熱議，澳前總理陸克文（Kevin Rudd） 稱澳安全部門官員針對中國對澳干涉的言論系反應過度,「防範外國干涉」不應演變為非理性的反華政治迫害。中方對此有何評論？

耿爽稱，中國曆來堅定奉行不干涉內政原則，說到做到、堂堂正正、光明磊落，「干涉」的帽子絕對戴不到中國頭上。耿爽表示中國主張各國都公開聲明承諾任何情況下，不以任何理由干涉其他國家內政。

耿爽指，中方堅決反對澳方一些勢力和人士肆意鼓譟炒作「中國干涉論」，無端指責抹黑中國。他們完全沒有了解事實真相的意願，對中國發布的權威消息置若罔聞，總是熱衷於炮製漏洞百出、荒唐至極的所謂「證據」。謊言重複一千遍依舊是謊言，其結果只能成為被一些反華勢力利用的工具。

耿爽又說，澳方一些人士出於政治目的和意識形態偏見，把中澳兩國交流合作政治化，把在澳的華僑華人、中國留學生的正常活動，和對祖國的真摯情感污名化，無端地進行歪曲和打壓，已經對中澳合作勢頭形成了干擾和損害。

（外交部網站）