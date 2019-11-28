【逃犯條例】國防部再談香港止暴制亂：駐港部隊隨時聽指揮

11月28日，國防部發言人任國強在例行記者會上就香港止暴制亂情況回答了記者提問，並回應了解放軍駐港部隊上街清理路障一事。

針對軍隊在香港止暴制亂是否會採取措施，任國強表示，關於香港局勢，國家主席習近平發表了重要講話，發出了中央政府對香港局勢止暴制亂工作的最強音，為穩定香港局勢指明了方向和路徑。

任國強指出，解放軍駐港部隊隨時聽從中共中央、中央軍委的指揮。

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香港修例風波引爆的示威活動，造成香港多區堵塞道路，破壞市民正常的出行和生活。

11月16日，在香港九龍塘，解放軍駐港部隊身穿便衣，與香港市民一起清理路障，引發外界關注。與此同時，也有香港人士指責解放軍駐港部隊上街清理路障的活動違反了駐軍法。

一名權威人士在接受中國官媒《環球時報》採訪時表示，駐港部隊官兵出軍營僅需要本單位批准即可，並不需要上升到更高層面。此外，鑑於路障已經影響到部隊人員的正常進出，步出軍營清掃是正常舉動。他同時表示，此次駐港部隊官兵並沒有着制式服裝，而且在周六休息時間，所有細節都表明駐港部隊在刻意降低身份的敏感性。

另有相關人士表示，駐港部隊走出營區清理路障，外界無須過度解讀，更不能以此來判斷解放軍駐港部隊有進一步動作。

任國強對此回應稱，該舉動不存在違反駐軍法和一國兩制原則問題。

任國強表示，解放軍駐港部隊此次是以自發義務形式參與清理路障， 是服務人民的社會公益活動，不存在違反駐軍法和一國兩制原則問題。這也和駐港部隊多年來開展的義務植樹，無償獻血，慰老愛幼等活動一脈相承，都體現了駐港部隊官兵對市民的關心熱愛，體現了人民子弟兵全心全意為人民服務的宗旨。

香港自6月初爆發示威活動以來，關於解放軍駐港部隊介入一事，外界紛紛議論不停。

此前7月24日，中國國防部發言人吳謙回應稱密切關注香港形勢發展，並強調具體處置方式在《駐軍法》的第三章第十四條有明確規定。

根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》第三章第十四條規定：「香港特別行政區政府根據香港特別行政區基本法的規定，在必要時可以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。香港特別行政區政府的請求經中央人民政府批准後，香港駐軍根據中央軍事委員會的命令派出部隊執行協助維持社會治安和救助災害的任務，任務完成後即返回駐地。香港駐軍協助維持社會治安和救助災害時，在香港特別行政區政府的安排下，由香港駐軍最高指揮官或者其授權的軍官實施指揮。香港駐軍人員在協助維持社會治安和救助災害時，行使香港特別行政區法律規定的權力。」

關於解放軍是否會介入香港一事，外界高度關注。有分析稱，解放軍一旦進入香港去行動的話，就是對「一國兩制」很大的破壞，可能會令香港的局勢更不可收拾。

香港律政司前司長梁愛詩此前8月底表示，香港還未進緊急狀態，駐港部隊不會出動。

梁愛詩強調，解放軍進港也要遵守《駐軍法》及香港法律；即使解放軍來了，「一國兩制」也不會因此而完結，因為「一國兩制」是基本法設計，這樣做不會破壞「一國兩制」。