【多圖】國防部回應002型航母部署　罕見提後續航母建造

11月28日，在國防部舉行例行記者會上，國防部發言人回應外界有關國產航母（002型航母）服役及部署的報道，證實這艘新航母仍未加入海軍。

綜合媒體報道，自國產航母穿過台灣海峽抵達海南三亞基地後，就不斷有消息指，該航母將在三亞基地塗刷舷號，並舉行成軍典禮，航母也將部署三亞。

對此，發言人任國強表示，11月17日，中國第二艘航母順利通過台灣海峽，赴南海相關海域進行試驗試航和例行訓練。組織航母跨區機動是航母建造過程中的正常安排。

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任國強指出，今後仍將按計劃組織類似的例行演練行動。至於中國海軍將航母部署在哪裏，這是根據國家安全威脅和國防需求所決定，與地區局勢無關，也不針對任何特定目標、國家和地區。

至於航母是否臨近服役，任國強表示，第二艘航母按照計劃進行試驗試航，各項工作進展很順利，至於服役時間還需要根據建造進程和試驗情況綜合決定。

根據中國官媒《環球時報》報道，發言人還首次回應中國是否建造第三、四艘航母。對此，任國強稱，中國發展航母着眼國家安全的需要和發展全局做出戰略性抉擇。

至於下一步航母發展問題也是根據該原則，包括經濟發展情況、國家安全威脅和國防需求綜合決定。

根據中國網絡流傳的002型航母在三亞基地的最新照顯示，該航母艦艏部位的舷號似乎已經塗刷完畢，因為該部位出現遮蓋物。至於服役問題，外界早前就已指出，出於維護印度洋——南海航道安全，中國海軍亟需加強在該方向上的兵力部署。

中國海軍大校張旭東曾在9月底披露，上海江南造船廠正在建造003型航母，採用常規動力，排水量達78,000噸，且使用電磁彈射器；004型核動力航母已完成設計，將由大連船廠建造。

就在11月27日，中國海軍派出4艘軍艦經過靠近日本本土的大隅海峽，向太平洋駛去，具體目的不明。根據公布的照片，4艘軍艦分別為052D型導彈驅逐艦南京艦，054A導彈護衛艦揚州艦、南通艦，903A型綜合補給艦巢湖艦。