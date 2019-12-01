【世界愛滋病日】內地報告存活感染者95.8萬例　性傳播為主要途徑

今天（1日）是世界愛滋病日。在內地，國家衛健委昨天（11月30日）發布的愛滋病防治工作有關進展顯示，截至2019年10月底，全國報告存活愛滋病感染者95.8萬例，性傳播成為當前主要傳播途徑。

數據顯示，2019年1月至10月，全國共檢測2.3億人次，新報告發現感染者13.1萬例，新增加抗病毒治療12.7萬例，全國符合治療條件的感染者接受抗病毒治療比例為86.6%，治療成功率為93.5%。截至10月底，全國報告存活愛滋病感染者95.8萬例，整體疫情持續處於低流行水平。

國家衛健委指出，當前，愛滋病經輸血傳播基本阻斷，經靜脈吸毒傳播和母嬰傳播得到有效控制，性傳播成為主要傳播途徑。2019年1月至10月的新報告感染者中，異性性傳播佔73.7%，男性同性性傳播佔23.0%。疫情分布不平衡，波及範圍廣泛，影響因素複雜多樣，防治形勢仍然嚴峻。

國家衛健委稱，將實施賓館等公共場所安全套擺放全覆蓋，加大互聯網線上和線下綜合干預力度。發揮社會組織作用，利用自願諮詢網絡動員易感染愛滋病行為人群檢測。依法打擊涉及愛滋病傳播危害的相關違法犯罪行為，加強合成毒品等物質管控。落實預防母嬰傳播綜合干預措施，加強感染愛滋病育齡婦女健康管理和指導，規範感染孕產婦及所生嬰兒抗病毒治療。加強學生預防愛滋病相關教育。

（國家衛健委）