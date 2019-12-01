【潛逃20年】殺人女魔勞榮枝曾藏身酒吧　濃妝嫵媚業績高

90年代內地一對情侶殺人犯惡名遠播，男犯其後被捕及槍決，女犯人勞榮枝潛逃20年後，本月28日終於在廈門落網。 有內地傳媒披露，勞榮枝於2016年到2017年期間，曾在廈門思明區一家酒吧兼職「客服」，主要負責陪客人喝酒、推銷介紹酒水、拉攏客源等工作，從中賺取提成。有當時的同事表示，她化濃妝工作，顯得很嫵媚，十分受歡迎。

勞榮枝潛逃20年終於落網。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，2016年6月左右，勞榮枝來到位於廈門思明區的「真愛酒吧」做兼職「客服」，一直工作到2017年年初離開，並沒有簽勞動合約。「客服」的工作是通過推銷酒水、拉攏客源，以獲取提成，做的不錯的「客服」常能月入過萬。

真愛酒吧的現場負責人陳飛（化名）表示，大家都不知道勞榮枝的真實名字，只知道她的英文名字「Sherry」，中文名字「雪莉」。他認為，勞榮枝經過打扮並不像是40多歲的女人，「大家一直以為是30多歲」 、「說話挺溫柔的，嗲嗲的」、「會化比較濃的妝，顯得很嫵媚」。

陳飛億述，勞榮枝受到客人歡迎，顧客多為中年男子，40多歲居多，「不知道為什麼會受歡迎，可能因為性格好，或者就屬於四五十歲男人喜歡的類型。 」他又道，2017年年初，「雪莉」離開真愛酒吧，之後就沒有再見過她。

另一酒吧員工小周（化名）則表示，勞榮枝的業績很高，一般一個月能拿1萬塊錢左右，「她溫柔、順從，很會說話，客人們都和她關係處得好。她的業績很高，有時候一晚上好幾桌都是她的（提成）。一般一個月能拿1萬塊錢左右，在我們這裏算高的。」

勞榮枝的男友法子英在1999年與公安槍戰後被捕，同年底被槍決。（微博圖片）

色誘男子謀財再肢解 先後殺害7人

廈門警方通報，11月28日上午，廈門警方在湖里區東百蔡塘廣場某手錶專櫃將隱姓埋名、使用虛假身份的勞榮枝拘捕。該專櫃由勞榮枝的朋友經營。2019年以來，勞榮枝多次到該專櫃找其朋友，並幫忙照看生意。11月中旬，其朋友因外出多日，讓勞榮枝到專櫃幫忙，雙方非僱傭關係。目前，案件正在進一步調查中。

另據早前報道，勞榮枝與男友法子英在1996至1999年間綁架殺害7人，犯案模式是由樣貌娟好的勞榮枝美誘目標男子，再聯同法子英將對方綁架及肢解，兩人甚至曾將屍塊放於受害人妻子及2歲多幼女面前，嚇到她們痛哭後再下殺手。1999年，法子英與公安槍戰後被捕，同年底被槍決；勞榮枝逃亡了20年終落入法網。

（澎湃新聞）