【華為風波】孟晚舟被捕一周年發公開信：感謝大家的溫暖和鼓勵

華為首席財務官孟晚舟去年12月1日被加拿大當局應美國要求逮捕，至今已逾1年，引渡聆訊案將於2020年1月開庭審理。 華為「心聲社區」今日（2日）發布一封孟晚舟昨日（1日）寫於加拿大溫哥華的公開信。孟晚舟在信中說，1年來她經歷恐懼和痛苦，失望和無奈，煎熬和掙扎，學會堅強承受，從容面對，不畏未知。孟晚舟還在信中感謝大家對她的溫暖和鼓勵，「親愛的你們，這些溫暖都是照亮我前行的燈塔！」

華為首席財務官孟晚舟9月24日再度在温哥華一家法庭出庭接受問訊。（AP）

公開信稱，一年來，華為的同事們在心聲社區上一次又一次地留言，任何一個關於她的消息，都能築起高樓。華為的客戶和供應商們，在這個至暗時刻，選擇給予更多的信任、支持和等待，成為華為更加努力的動力。

孟晚舟指出，每次庭審，法庭外都排起長長的隊伍，「大家的熱情和支持一直暖在我的心頭。」她還聽同事說，有外送員在華為的外賣單上留言「華為加油」、「華為努力」，這些點點滴滴都支持着華為勇往直前。還有無數的網友們，常常在各種與華為相關的新聞下跟帖，表達信任與支持，還有一如既往的關心。

她又指，在「這個國度」（加拿大），民眾們的善良也令她難忘：「楓葉嶺女子矯正中心獄警和獄友的善良，讓我熬過了最艱難的日子；法官宣布同意保釋時，聽眾席上響起的掌聲，讓我禁不住淚如雨下；徹夜的大雪之後，保安公司的員工暖心地為我年邁的母親掃出一條小徑，讓我們感受到了冬日的暖陽。」她又感謝法庭工作人員，稱每次出庭都為他們增加很大的工作量，「謝謝，給你們添麻煩了」。

值得一提的是，這並不是孟晚舟在加拿大被拘捕後的首次發聲。2018年12月11日，孟晚舟獲得保釋後就曾發朋友圈「報平安」。當時孟晚舟寫道：「我在温哥華，已回到家人身邊，我以華為為傲，我以祖國為傲！謝謝每一位關心我的人。孟晚舟。」該則朋友圈的配圖，是華為的宣傳文宣，圖中配上一句話：「偉大的背後都是苦難。」

2019年9月24日，孟晚舟在微信朋友圈發文，向支持者表達謝意，並配上兩張自己當天出庭前的照片。她寫道：「感謝風雨同行的你們，讓一米陽光照進了我的心……」10月25日，在其父、華為創始人任正非75歲生日當天，孟晚舟在微信朋友圈發了一則賀信，祝賀父親生日快樂。

（綜合報道）