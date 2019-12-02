中國外交部：美國已成國際道義上的孤家寡人

11月29日，在曼谷閉幕的聯合國亞太婦女權益審議會議以37比1的投票結果，通過《北京宣言25 周年——促進性別平等和婦女賦權亞太部長級宣言》。美國是唯一投下反對票的國家。 針對相關動態，中國外交部在12月2日稱，這非常生動和貼切地說明，美國在國際道義上已經成為孤家寡人。

中國人權問題一直都是美國政界抨擊對象，為了回應質疑，中國官方曾數次舉辦人權展。（VCG）

中國外交部發言人華春瑩今日（2日）在例行記者會上表示，事件讓她回想起2018年3月在日內瓦發生的一幕。2018年3月，日內瓦聯合國人權理事會第37次會議以28比1的壓倒性多數通過了『在人權領域促進合作共贏』決議，美國是當時唯一投反對票的國家。

她表示，這次在曼谷舉行的聯合國亞太婦女權益審議會議通過《北京宣言25 周年——促進性別平等和婦女賦權亞太部長級宣言》，美國再次成為了唯一的反對者。「這些都非常生動和貼切地說明，美國在國際道義上已經成為孤家寡人。」

華春瑩續指，根據她看到的權威統計，美國國內存在着嚴重的性別歧視問題，嚴重妨礙婦女人權的實現。「根據蓋洛普諮詢公司網站發佈的調查數據，46%的美國女性受訪者對自己的社會地位表示不滿或者非常不滿。2018年1月，美國數百萬人蔘加了『2018女性遊行』，對性別政策表示強烈的抗議。美國還阻礙保障和促進婦女權利的國際努力。美國迄今還沒有批准《消除對婦女一切形式歧視公約》這一聯合國核心的人權公約。」

華春瑩強調，人權不僅僅是一句口號，它應該也是具體的和實踐的。「看到美國在這些人權問題上具體的表現，這與它長期自詡為『人權衛士』形成了強烈的反差，是莫大的諷刺。事實說明，美國絕不是什麼它自詡的『人權衛士』，而是人權侵害者，或者說，它絕不是什麼『human rights defender』（人權捍衛者），而恰恰是『human rights offender』（人權侵犯者），或者說『human rights abuser』（濫用人權者）。

華春瑩表示，希望美方不要再動輒以人權為藉口，伸長手去干涉別國內政，而是要多把心思、精力放在真正地踐行、保護、保障人權和解決國內自身存在的嚴重的人權問題上。