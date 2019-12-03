汕頭要求黨報訂閱任務與單位年終績效考核掛鉤　「不得討價還價」

廣東汕頭市委辦近日發出《關於做好2020年度重點黨報黨刊發行工作 嚴格規範報刊發行秩序的通知》，要求各地各單位確保按期完成年度黨報徵訂任務。通知提出，規定時間內沒有足額完成徵訂任務的單位和部門，將被通報批評，年終績效考核也會被相應扣分。 汕頭市委機關報《汕頭日報》周二（3日）亦在其頭版刊登銳評文章，強調「訂閱黨報不得討價還價」。

根據汕頭市委的《通知》，該市將《人民日報》《求是》雜誌、《南方日報》《南方》雜誌和《汕頭日報》列為重點黨報黨刊。（網上圖片）

汕頭市委：領導幹部要帶頭訂閱黨報黨刊

汕頭市委的《通知》指出，各地各單位要充分認識做好重點黨報黨刊發行工作的重要性，把《人民日報》《求是》雜誌以及《南方日報》《南方》雜誌、《汕頭日報》等重點黨報黨刊的發行工作，作為現階段的重要政治任務。

《通知》稱，「黨報黨刊是黨的重要思想輿論陣地，是各級黨委指導開展工作的重要載體，更是基層黨組織加強政治學習和形勢教育的重要工具。」並指從2017年開始，各地各單位黨報黨刊徵訂完成情況已作為落實意識形態工作責任制的重要考核指標，列入各地各單位年度績效考核，實行一票否決。

《通知》明確提出，要遵守徵訂規定，嚴格規範發行秩序。廣大黨員特別是各級領導幹部，都應自覺帶頭訂閱重點黨報黨刊。此外，黨的各級機關、城鎮黨支部、農村鄉一級黨委，政府各級機關，人民團體機關，企事業及所屬單位，城鎮中小學校和有條件的農村小學，公安和稅務系統的基層所及其他垂直管理行業系統基層單位的黨組織，規模以上非公有制經濟組織和有條件的社會組織黨組織，都要按照訂閱範圍，落實訂閱要求，保持重點黨報黨刊發行數量穩定。

《通知》並強調，各地各單位不得以行政經費緊張為由隨意減少訂閱黨報黨刊費用，用公費和黨費訂閱報刊的，必須無條件優先訂閱重點黨報黨刊。要求相關部門要加大監督檢查力度，對在《通知》規定時間內沒有足額完成徵訂任務的單位和部門，將進行通報批評及年終績效考核相應扣分。

《汕頭日報》刊登了市委關於訂閱黨報的《通知》以及銳評文章。（網上圖片）

汕頭日報：訂閱黨報是嚴肅的政治任務

針對汕頭市委的通知，《汕頭日報》也發表銳評稱，「黨報是黨的理想、信念、意志和主張的直接承載者，是黨治國理政的重要工具，訂閱黨報是一項嚴肅的政治任務，是黨員幹部的職責所在，不得討價還價，不得找任何藉口。」

銳評還說，對黨報不聞不問的「冷處理」，是對黨的重要工作的不尊重，是黨性不強的一種表現，必須引起重視並及時給予糾正。要求黨員幹部要把訂閱黨報作為「檢驗黨性的重要標尺」。

銳評強調，黨報刊發的重要政策解讀、重點評論和理論文章，都是黨員幹部應知必知、應學必學的內容。如果僅憑個人喜惡不訂閱黨報，「起碼不能算是政治上的明白人，更不能算是合格的黨員幹部。」

（綜合報道）